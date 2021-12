El PSC, ERC i JxCat avancen cap a un pacte global per renovar diverses de les principals institucions de l’autogovern català. Fonts dels tres partits de la negociació asseguren que, si bé encara no s’ha parlat de noms, hi ha un acord per abordar en conjunt la regeneració d’organismes com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i el Consell de Garanties Estatutàries. Tots ells tenen diversos membres amb el mandat caducat, en alguns casos des de fa més de sis anys.

Després de la primera trobada formal que representants dels partits majoritaris van celebrar la setmana passada, han continuat els contactes i s’ha encarrilat la negociació amb l’objectiu d’arribar a un acord abans de final d’any. Un dels focus de més interès informatiu és la CCMA, on s’ha posat sobre la taula un esquema en què els socialistes tindrien tres dels set membres, ERC dos -incloent-hi el president o presidenta- i JxCat dos més. La renovació de tant la CCMA com el CAC i l’elecció del nou Síndic de Greuges han de comptar amb l’acord dels tres partits. Dos terços dels membres del Parlament han de validar els pactes en aquests organismes, i aquest número només s’arriba sumant els diputats de PSC, ERC i JxCat. «Compromisos polítics» Els socialistes han estat els primers a explicar públicament que els partits busquen un pacte en bloc almenys d’aquests cinc organismes, perquè «és el que té més sentit». «Després d’això, tot serà més senzill. Hem començat pel complicat», va assegurar la número dos de Salvador Illa al PSC, Alícia Romero. També hi ha un acord en què la renovació de la CCMA no es pot limitar a un canvi de nom a les cadires dels seus membres. La institució, presidida ara per Núria Llorach a proposta de CiU, es regenerarà per «adaptar els mitjans públics a la realitat», segons els socialistes. Altres fonts de la negociació asseguren que els partits adquiriran «compromisos polítics sobre el que cal fer a la Corporació en els propers anys». Ara com ara, l’única formació que ha posat sobre la taula un document en aquest sentit ha estat el PSC. El partit va presentar fa uns mesos, després de les eleccions, un pla «per treure TV-3 del desgavell i la decadència», i Illa va denunciar que la televisió pública «s’ha convertit en un element de l’estratègia independentista». Els socialistes són conscients que aquesta proposta no esdevindrà l’acord definitiu.