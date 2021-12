El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar a la Conselleria d’Educació i a la direcció de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar que adoptin les «mesures necessàries» per «preservar la protecció i intimitat» del menor de P5 que va aconseguir que el 25% de classes del curs siguin en castellà i la dels seus progenitors. L’objectiu, destaca la providència, és garantir «la normal convivència i el pacífic desplegament de l’entorn educatiu», segons la resolució a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

En la seva petició al TSJC, els pares de l’alumne van recordar que havien rebut nombrosos insults, amenaces i vexacions i per això sol·licitaven que s’instés l’escola i la Generalitat a garantir la seva seguretat, com així ha passat. Van indicar que després de «la reunió que la direcció del centre va mantenir amb els pares i mares de la classe en què està matriculat» el menor es va crear unes hores després «un grup públic de Whatsapp que utilitza el logo del centre escolar i que té com a finalitat dificultar l’execució de les mesures cautelars», segons va avançar El Mundo.

És en aquest grup que s’«aboquen gravíssimes amenaces cap a» ells i el seu fill, exigint que «el centre identifiqui la família i el nen, de qui es demana expressament que sigui expulsat del centre o que se li faci el buit a la classe; en comentaris més extremistes es reclama saber el domicili de la família perquè pugui ser apedregat». La Fiscalia de Barcelona ha incoat diligències d’investigació per estudiar la transcendència jurídica dels tuits i missatges.

Col·laboració per protecció

El Govern central intenta sortir al pas de les crítiques de la dreta per la seva actitud davant la fustigació patida per la família de Canet de Mar. A més de mostrar la seva «condemna» per l’ocorregut, l’Executiu central va comunicar ahir que la ministra d’Educació, Pilar Alegría, va cridar el seu homòleg català, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, per oferir-li la «col·laboració» del Gabinet de Pedro Sánchez en la protecció del nen, tot i que sense precisar com es pot traduir aquest recolzament.

L’Executiu central ja va assenyalar dijous que tota amenaça a la convivència a les aules a Catalunya s’investigarà, però ahir va moure una altra fitxa.

Ho va anunciar la portaveu, Isabel Rodríguez, en la compareixença posterior a la reunió extraordinària del Consell de Ministres: «El Govern rebutja i condemna qualsevol tipus de situació d’assetjament que s’hagi pogut produir als centres escolars i ja els informo que la ministra d’Educació, Pilar Alegría, s’ha posat en contacte amb el conseller d’Educació de la Generalitat catalana per sumar des del Govern d’Espanya qualsevol col·laboració, tota la col·laboració necessària per evitar que es produeixi cap tipus d’assetjament en aquest assumpte ni en cap altre, a Catalunya ni a cap altra part d’Espanya i molt menys a l’escola, que ha de ser l’exemple de la convivència i les relacions més cíviques».

Immersió lingüística

El conseller d’Educació de la Generalitat, Josep González-Cambray, i els exconsellers del ram Josep Bargalló, Meritxell Ruiz, Irene Rigau, Ernest Maragall, Joan Manuel del Pozo, Marta Cid, Carme Laura Gil i Joan Guitart van subscriure un comunicat conjunt per defensar la immersió lingüística a l’escola catalana i reclamar a la ciutadania que estigui «al costat del professorat» davant de la polèmica per la quota de castellà a les aules.

Cambray i els seus antecessors (entre els quals hi ha exconsellers de CiU, ERC i PSC) es van reunir dijous per abordar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. «El sistema lingüístic de l’escola catalana, nascut d’un ampli consens polític i social i recolzat en un marc polític plenament vigent, es fonamenta en un tracte d’equitat per a tot l’alumnat, la recerca d´un equilibri formatiu entre escola i realitat social, i la voluntat integradora», sostenen els signants.