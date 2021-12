El Bisbat de Solsona va informar ahir en una nota informativa que Xavier Novell ja no pot exercir les funcions de bisbe després de casar-se pel civil amb l’escriptora Sílvia Caballol, fet qualificat de «greu» per l’episcopat.

A la nota, el Bisbat explica que Novell manté la seva condició de bisbe, però que, en aplicació del Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica, no pot desenvolupar cap de les funcions que se’n deriven. Entre d’altres, administrar els sagraments i qualsevol activitat magisterial, tant en públic com en privat. Novell va fer pública la seva renúncia el 23 d’agost al·legant motius «estrictament personals», però dies més tard es va fer públic que el motiu de la renúncia era que mantenia una relació sentimental.

Segons explica el Bisbat, després que Novell hagi contret matrimoni a Súria el passat 22 de novembre, s’aplica «de forma automàtica» el que preveu el cànon 1394.1 del Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica, que estipula que «el clergue que atempti matrimoni, encara que sigui només civilment, incorre en suspensió latae sententiae», és a dir, automàtica.

Així, li queden prohibits «tots els actes de la potestat de l’orde, els actes de la potestat de govern i l’exercici de tots els drets i funcions inherents a l’ofici episcopal, sense excloure altres possibles conseqüències que poguessin seguir-se canònicament».

Nova vida

El bisbe Novell, de caràcter i opinions controvertides, va renunciar inesperadament al bisbat de Solsona l’agost passat i el Papa va acceptar la seva renúncia fa gairebé 4 mesos. Novell, que amb 41 anys es va convertir en 2010 en el bisbe més jove d’Espanya, té ara 52 anys.

Després de deixar la seva feina com a prelat, Xavier Novell, que és enginyer agrònom, va trobar feina a principis de mes a l’empresa Semen Cardona, dedicada a l’elaboració de dosi per a la inseminació artificial porcina.

De fet, la cerimònia civil era l’única alternativa que tenia Novell per casar-se, ja que a hores d’ara encara té la via religiosa tancada mentre no aconsegueixi la dispensa dels càrrecs eclesiàstics, que li ha d’atorgar el Vaticà.