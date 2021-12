El PP eleva el to i equipara la situació a l’escola de Canet de Mar amb l’Alemanya nazi. La sotssecretària d’Organització del partit, Ana Beltrán, va acusar el Govern d’utilitzar «el més pur estil feixista» per l’«assetjament i l’assenyalament» a la família que va reclamar davant els tribunals una quota del 25% de les classes en castellà i que va deslligar la polèmica al centre educatiu Turó del Drac. En un acte a Barcelona, Beltrán va arribar fins i tot a comparar la situació d’aquest municipi -i de la família del menor que va denunciar amenaces- amb el que es vivia a l’Alemanya nazi després de la manifestació que es va celebrar divendres en defensa de la immersió lingüística, als manifestants de la qual va definir com a «radicals».

«Què ens queda per veure? Arribarem a veure a Catalunya els que demanen que es pugui estudiar en castellà amb un braçalet marcat, perquè puguin ser assenyalats pel carrer, igual que feien els nazis amb els jueus?», es va preguntar en declaracions a la premsa a Barcelona.

La dirigent popular va dir que el seu partit lluitarà per exercir les llibertats i que es compleixi amb la Constitució, al mateix temps que va anunciar que sol·licitarà a la comissió de delictes d’odi del Congrés que estudiï aquest cas.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i a la directora de l’escola que «preservin la protecció de la intimitat» de l’alumne i de la seva família, així com «la normal convivència i el pacífic desplegament de l’entorn educatiu». D’aquí ve que Beltrán hagi exigit al president del Govern, Pedro Sánchez, que prengui cartes en l’assumpte i que «doni la cara» oferint la seva col·laboració perquè s’acati la sentència judicial a l’escola.

«Apartheid lingüístic»

Des de Xile, el dirigent del partit, Pablo Casado, va acusar els socis del Govern de coalició d’estar fent un «apartheid lingüístic a Catalunya», i va qualificar la fustigació d’«un cas terrible de segregació lingüística». «Avui a Espanya estem patint un cas terrible de segregació lingüística a un nen de 5 anys. Jo tinc una filla de 9 anys i un fill de 7 anys i no puc entendre com el Govern de Catalunya està assenyalant i perseguint un nen de 5 anys perquè la seva família vulgui que se li ensenyi en espanyol», va denunciar. De fet, el líder del PP ha reiterat l’oferta dels senadors del PP per recuperar «les competències educatives» de Catalunya.

Per la seva banda, el líder del PP català, Alejandro Fernández, va denunciar que aquesta polèmica ha passat de ser «una qüestió estrictament lingüística» a una que afecta «la dignitat d’una família, la seva intimitat, la seva protecció, els seus drets civils».

D’altra banda, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, va advertir que «polititzar l’educació» és «el pitjor» que es pot fer per a «defensar» el català i va advocar per «deixar treballar als professionals» per evitar que l’idioma no sigui una «excusa per a la confrontació».