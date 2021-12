El preu actual d’un dècim de la Loteria de Nadal és de 20 euros, però no sempre ha sigut així. La quantitat a pagar ha anat variant i incrementant-se amb el pas dels anys. Quant costava un dècim fa 50 anys? Quant temps fa que no s’incrementa el preu?

Les primeres dades de Loteries i Apostes de l’Estat són de 1966. Aquell any, comprar un dècim per al sorteig d’El Gordo costava 500 pessetes, uns tres euros d’avui dia. Des d’aleshores, el cost de somiar amb el primer premi ha anat augmentant. En menys de 10 anys, entre 1967 i 1976, la quantitat a pagar per una butlleta es va duplicar fins a arribar a les 1.000 pessetes (6 euros).

Entre 1977 i 1979 el preu de la butlleta de Nadal va tornar a encarir-se. En dos anys, la quantitat a desemborsar es va doblar fins a arribar a les 2.000 pessetes (12 euros actuals). El 1989 es va iniciar una nova pujada que va culminar el 1990 quan el preu del dècim del sorteig de Nadal va arribar a les 2.500 pessetes (15 euros).

Durant l’última dècada abans de l’arribada de l’euro, jugar a la Loteria de Nadal va començar a suposar un desemborsament important per a moltes butxaques. Entre 1990 i 2000, el cost d’un dècim va augmentar a 3.000 pessetes (18 euros).

Canvi a euros

El preu final, tal com el coneixem avui dia, es va produir el 2002 amb l’arribada de l’euro a Espanya. El dècim de la Loteria de Nadal va passar a costar 20 euros, una xifra que es manté des d’aleshores. En conclusió, des que hi ha dades documentades, el valor d’un dècim s’ha quintuplicat i ha passat de costar uns tres euros (500 pessetes) a arribar als 20 euros actuals.

Per aquest any, l’Agrupació Nacional d’Associacions Provincials d’Administradors de Loteries (Anapal) preveu unes vendes de Loteria de Nadal xifrades en més de 3.100 milions d’euros en dècims i participacions del Sorteig de la Loteria de Nadal 2021. Aquesta quantitat suposa un increment d’un 15% més respecte al 2020, i passa a recuperar els nivells previs a la pandèmia del coronavirus.

Així, el Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal repartirà més de 2.400 milions d’euros en premis.