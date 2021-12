Els hospitals superen els mil ingressats per covid-19 a Catalunya amb 1.103 (+37) i també hi ha 3 crítics més a l'UCI (237), segons informa el Departament de Salut. En paral·lel, l'Rt baixa sis centèsimes, fins a 1,22, mentre que el risc de rebrot cau 24 punts i és ara de 478. Salut ha declarat 3.369 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 994.218. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia es manté en 24.202 defuncions. El 9,05% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 402,65 a 403,13, mentre que a 7 dies baixa de 225,27 a 214,74.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 16.756, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 14.700. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 134.565 PCR i 90.588 tests d'antígens, dels quals el 9,05% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (6,99%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,42 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.078.658 casos, dels quals 994.218 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, no se n'ha declarat cap més en les darreres hores i la xifra és de 24.202 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre el 2 i el 8 de desembre s'han declarat 42 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 43. En l'últim interval hi ha ingressades a l'hospital 912 persones; la setmana del 25 de novembre a l'1 de desembre, n'hi havia 697.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 36.095 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 32 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 40.119. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.267 persones, cap més en les últimes hores.

Regió de Girona: 7 ingressats més (137)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 111.839 (+504) i 116.317 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.313 persones, cap més.

El risc de rebrot baixa a 650 (-5) i l'Rt baixa dues centèsimes i se situa ara en 1,17. La incidència a set dies és de 296. L'11,75% de les proves que es fan surten positives. Hi ha 137 persones ingressades en aquesta regió (+7).

Regió sanitària de Barcelona ciutat: el risc de rebrot cau 28 punts (392)

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, hi ha 706 nous positius en les darreres hores, i el número total de confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia se situa en 227.986, xifra que s'eleva a 255.200 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 7.462 persones, cap més.

El risc de rebrot cau 28 punts, a 392, i l'Rt baixa set centèsimes, fins a 1,22. La incidència a set dies és de 166. El 8,77% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 146 pacients ingressats (-1).

Regió metropolitana nord: 734 positius més

La regió metropolitana nord suma 246.419 casos confirmats per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia (+734) i 271.316 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 5.341 morts, cap més.

El risc de rebrot baixa a 466 (-30) i la velocitat de propagació és d'1,21, vuit centèsimes menys. La incidència a set dies és de 205. El 8,54% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 219 pacients ingressats, 8 més en les últimes 24 hores.

Regió metropolitana sud: el risc de rebrot es desinfla 31 punts (415)

La regió metropolitana sud suma 168.497 casos confirmats per PCR o TA, 387 més. En total són 182.844 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 4.121, cap més en les últimes 24 hores.

El risc de rebrot es desinfla 31 punts, fins a 415, i la velocitat de propagació es redueix nou centèsimes, fins a 1,24. El 8,89% de les proves que es fan surten positives. La incidència acumulada a set dies se situa en 173. A la regió hi ha 114 pacients ingressats (-2).

Catalunya central: la positivitat de les proves supera l'11%

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 70.367 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 331 més. La xifra s'eleva a 76.311 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.460 persones en aquesta regió, cap més en les últimes 24 hores.

El risc de rebrot s'enfila a 644 (-25) i la taxa de reproducció és d'1,31, cinc centèsimes menys. La incidència a set dies és de 271 i l'11,44% de les proves que es fan donen positiu. A la regió hi ha 126 pacients ingressats (+6).

Camp de Tarragona: l'Rt baixa sis centèsimes a 1,21

Al Camp de Tarragona s'han registrat 65.409 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 239 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 67.620. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.234 persones, cap més.

El risc de rebrot es redueix a 354 (-15) i l'Rt baixa a 1,21, sis centèsimes menys. La incidència a set dies és de 158. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 8,92%. En aquesta regió hi ha 66 pacients ingressats (+3).

Terres de l'Ebre: el risc de rebrot es dispara 34 punts (757)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 16.649 casos confirmats per PCR o TA, 107 més que en el balanç anterior, i 17.215 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 193 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes hores.

El risc de rebrot es dispara 34 punts fins a 757 i l'Rt es manté a 1,71. La incidència a set dies és de 278. El 10,60% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 30 persones ingressades, tres més en les últimes 24 hores.

Regió de Lleida: 83 pacients ingressats (+9)

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats des de l'inici de la pandèmia 52.717 casos confirmats per PCR/TA, 218 més. Són 54.725 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 715 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes 24 hores.

El risc de rebrot baixa a 648, 27 punts menys, i la velocitat de propagació se situa en 1,10, set centèsimes menys. La incidència a set dies és de 305. El 10,39% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 83 persones ingressades (+9).

Regió de l'Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa a 713 (-31)

A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran hi ha acumulats des de l'inici de la pandèmia 9.593 casos confirmats per PCR/TA, 44 més. Són 10.076 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 165 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més en les darreres hores.

El risc de rebrot baixa a 713 (-31) i la velocitat de propagació baixa a 1,37. La incidència a set dies és de 289. L'11,89% de les proves que es fan surten positives. Hi ha 7 persones ingressades en aquesta regió, una més.

35.429 noves dosis administrades a Catalunya en 24 hores

Des de l'inici de la pandèmia, Salut ha administrat 6.109.553 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, cosa que suposa 3.448 més que en l'anterior balanç, i 5.326.741 segones dosis, 3.435 més. En paral·lel, ja s'han administrat 1.023.474 terceres dosis, 28.546 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 5.995.749 persones, 2.485 més que fa 24 hores.

El 75,5% de la població de Catalunya ja té la pauta completa contra la covid-19, mentre que el 77,1% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys -la que es pot vacunar-, el 84,7% té la pauta completa, mentre que el 86,5% té almenys una dosi.

Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 93,8% dels ciutadans de 80 anys o més; el 93,7% dels de 70 a 79 anys; el 90,3% dels de 66 a 69; el 89,6% dels de 60 a 65 anys; el 88,1% dels de 50 a 59; el 84,8% dels de 45 a 49 anys; el 81,1% dels de 40 a 44 anys; el 76% dels de 35 a 39 anys; el 71% dels de 30 a 34; el 72,2% dels de 20 a 29; el 82,3% dels de 16 a 19, i el 74,8% dels de 12 a 15 anys.