Volkswagen descarta que la futura planta de bateries s’instal·li a Catalunya, segons va publicar La Vanguardia, que assegura que el grup automobilístic planteja Sagunt i Extremadura com les dues ubicacions més probables. No obstant això, Martorell acollirà el centre de disseny i el centre de reciclatge i acoblament de bateries. Fonts properes a Seat admeten que és difícil que s’opti per Catalunya pel que fa a la fàbrica de bateries, ja que el PERTE és un «projecte de país» i «no s’entendria» que pràcticament tots els recursos es destinessin a un mateix territori de l’Estat. D’altra banda, el Govern assegura que no els consta que Volkswagen hagi pres una decisió definitiva sobre la planta de bateries. En qualsevol cas, subratllen que tenen la «seguretat d’haver fet la millor oferta possible amb emplaçaments idonis» per acollir aquesta infraestructura i que la «prioritat absoluta» era assegurar la fabricació del vehicle elèctric a Martorell, perquè «garanteix el futur de Seat i el lideratge de Catalunya en la indústria de la mobilitat sostenible».

La fàbrica de bateries de Volkswagen suposaria una inversió de fins a 3.500 milions d’euros i podria comportar la creació d’entre 3.000 i 5.000 llocs de treball directe. Si bé tot apunta que Catalunya es quedaria sense aquesta fàbrica, de moment Martorell ja tindria assegurada la fabricació de tres vehicles elèctrics compactes de la companyia –tal com va confirmar aquesta setmana-; a més del reciclatge i assemblatge de bateries i disseny.