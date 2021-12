El Departament de Salut obrirà aquest dilluns a les 14.00 hores la cita prèvia per a la vacunació dels infants entre els 5 i els 11 anys. El primer dia per al que es podrà demanar cita serà aquest dimecres, quan comença la vacunació per aquest col·lectiu. Catalunya ha rebut aquest dilluns a primera hora les primeres 234.000 dosis d'aquesta vacuna pediàtrica, de la companyia Pfizer. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha reconegut que, tot i que és poc freqüent, també hi ha hospitalitzacions entre infants. A més, ha recordat que vacunar-los permet protegir la resta de la societat. Els infants es podran vacunar en punts poblacionals, on es podran establir cues, o horaris en alguns casos, diferenciats. També es vaccinarà en alguns CAP i hospitals.

Els nens i nenes que vagin acompanyats dels seus progenitors no hauran de dur cap consentiment, però en el cas que sigui un altre familiar el que porti el menor, sí que caldrà un consentiment informant. Sobre la vacunació, Cabezas ha destacat que la setmana passada, del 6 al 12 de desembre, es van posar 278.000 dosis, de les quals 218.923 van ser terceres dosis. En residències, el 93,5% dels que poden rebre aquesta tercera dosi ja la tenen, com també el 72,2% dels majors de 70 anys, el 31,5% dels de 60 a 69 anys i el 26% dels que van rebre Janssen.