La Sindicatura de Greuges de Barcelona analitzarà les actuacions de l'Escola de Barcelona i dels òrgans educatius responsables de protegir i garantir el bon tracte dels infants. L'organisme inicia aquesta actuació després de les denúncies per abusos contra Albert Benaiges, qui va ser professor d'aquest centre. La Sindicatura agraeix la "valentia" dels denunciants per donar visibilitat a realitats "totalment inacceptables". La Sindicatura també demanarà informació per constatar els protocols actuals per aconseguir unes escoles lliures de violència, les eines de què disposen els infants i joves en aquests casos, les accions de prevenció existents i la coordinació entre la comunitat educativa i les autoritats responsables.

La Sindicatura ha recordat també que té competències per rebre les queixes i els testimonis de persones que considerin que les complicitats dels organismes públics municipals a Barcelona han servit per "encoratjar o silenciar històricament" aquestes pràctiques delictives, hagin prescrit o no.