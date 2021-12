El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va entregar ahir la Creu de Sant Jordi a 20 personalitats (entre elles els gironins Anna Navarro, Ernest Costa i Isabel Etxeberria) i 10 entitats. Aragonès va aprofitar l’acte per fer una aferrissada defensa del català i el model lingüístic de l’escola catalana, que va qualificar de «model d’èxit». Per a Aragonès, qualsevol amenaça a la llengua catalana és una amenaça directa a la seva societat i, per això, va dir, el Govern es compromet a defensar-la. «El català a Catalunya no és una llengua més, és la llengua de Catalunya i la que ens aporta una manera pròpia d’entendre el món i ens defineix com a país», va dir. De la seva banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va destacar que els premiats amb la Creu Sant Jordi representen valors com la solidaritat, l’equitat, la diversitat o la integració.