El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar ahir a JxCat que no faci «partidisme» ni es deixi endur per «estratègies a curt termini» en relació amb l’escola catalana. Així va respondre Aragonès a les paraules de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que va plantejar hores abans que el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, assumeixi la direcció dels centres catalans per blindar el català com a llengua vehicular davant a la resolució del TSJC que ordena impartir el 25% de matèries en castellà.

«No pot ser que diguem que no es pot fer res, cal fer alguna cosa. S’han de trobar totes les eines que es tenen a mà per defensar el nostre model de país sobre el qual tenim competències plenes», va assegurar Borràs en una entrevista a La 2. Per la seva banda, Aragonès, en roda de premsa a Alp amb el leendakari Iñigo Urkullu, va assenyalar que «cal una mirada de país i no una de partit». La «resposta» en què treballa el Govern, va dir el president, ha de donar «una solució permanent i sòlida que permeti la continuïtat» del model d’escola.

Borràs, per la seva banda, va exhortar la cúpula republicana del Govern, el conseller d’Educació i el president, que compleixin el que van dir, que estarien «al costat de les escoles». «Aquesta és la reacció que cal tenir. En això, tots al seu costat. Però ara, a la primera sentència, diem que no es pot fer res. Això no pot ser. Es pot assumir la direcció del centre, perquè així descarreguem la pressió sobre els professionals», va destacar. Així, va posar d’exemple l’exconsellera Clara Ponsatí, que va assumir el control dels centres educatius perquè poguessin ser centre de votació al referèndum de l’1-O, eximint de responsabilitat els directors.

Cambray va esgrimir que el seu departament no pot intercedir en el cas de l’escola Turó del Drac perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es dirigeix ​​directament a la direcció del centre educatiu.

La presidenta del Parlament va reivindicar que «el model educatiu català no necessita la tutela de tribunals espanyolitzants» i va reclamar al Govern que s’activi per protegir el català perquè «és evident que no hi haurà lleis espanyoles que protegeixin la llengua catalana». Tot seguit, va carregar contra Esquerra per negociar la llei de l’audiovisual amb el Govern en comptes de redactar una norma catalana sobre aquest àmbit.