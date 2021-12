Cop al tràfic de drogues a gran escala. Agents de la Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, l’Agència Tributària i l’Europol, han desarticulat una organització criminal internacional establerta a Espanya i els Països Baixos, i vinculada amb el càrtel mexicà dels Beltrán Leyva, dedicada, presumptament, a la introducció de cocaïna i metamfetamina a Europa a través del port de Barcelona.

Amb aquesta operació, la investigació de la qual s’ha prolongat al llarg de tres anys, s’ha aconseguit la intervenció més important de la història de metamfetamina, amb la confiscació d’un total de 2.549 quilograms de metamfetamina, 1.370 quilograms de cocaïna i 17.000 litres de productes químics per a la producció d’estupefaents. L’operació, portada a terme a Barcelona, Tarragona, Talavera de la Reina (Toledo) i València, a més dels Països Baixos i Turquia, ha acabat amb la detenció de 16 persones.

Amb aquesta intervenció policial, es dona per desmantellada la principal via d’introducció a Europa d’aquestes substàncies estupefaents a través del port de Barcelona. Els responsables controlaven una nova manera d’introduir la droga, que consistia a crear habitacles ocults en blocs de formigó, convertint-la en indetectable davant els controls portuaris, segons informa la policia en un comunicat.

Les investigacions van començar el 2017 com a resultat dels fluxos d’informació i cooperació policial nacional i internacional sobre una empresa exportadora sospitosa de ser utilitzada pels càrtels mexicans en la introducció de grans quantitats d’estupefaents al continent europeu. D’aquesta manera, els agents van començar a monitoritzar una mercantil mexicana que podria estar introduint importants quantitats de substància estupefaent a Europa a través d’Espanya.

Aquesta empresa, ubicada a Mèxic, estaria a disposició del càrtel dels Beltrán Leyva, que, valent-se d’uns blocs tèrmics de formigó prefabricats destinats a la construcció, ocultaven a l’interior la droga. Aprofitaven, d’aquesta manera, la infraestructura de les seves operacions de comerç internacional, provinents de Sud-amèrica i Centreamèrica, per copar el mercat europeu de substàncies estupefaents.

Les rutes històriques de la coca

Les indagacions suggerien que els càrtels mexicans estaven intentant «trencar» o «inundar» el mercat europeu de la famosa substància estupefaent coneguda com a ‘crystal meth’ o metamfetamina. Aprofitant les històriques rutes de la cocaïna que dominaven, estaven abocant-se a un nou mercat incipient a Europa amb aquesta nova substància que ells mateixos elaboraven a les zones selvàtiques de Mèxic.

Fruit de la coordinació de les agències policials, es va tenir coneixement que l’any 2019, la Policia dels Països Baixos va intervenir en un magatzem de Rotterdam un total de 2.500 quilograms de metamfetamina pura (’crystal meth’). Continuant amb la investigació, es va poder detectar un magatzem a la localitat d’Utrecht, on s’emmagatzemaven un total de 17.000 litres de productes químics per a la producció d’estupefaents. Les esmentades substàncies provenien d’una empresa establerta a Espanya i encarregada d’introduir la droga per encàrrec del càrtel mexicà.

Empresa mexicana

En una segona fase d’investigació es va detectar un enviament de contenidors marítims amb destinació Barcelona, per la qual cosa s’hi va establir un ferri i permanent control amb l’objectiu d’identificar altres persones o empreses que poguessin estar implicades en el seu alliberament, despatx duaner i corresponent recepció. A l’interior s’hi van trobar els mateixos blocs de formigó tèrmic, embalats amb la mateixa cinta blava i el mateix logotip corporatiu de l’empresa mexicana. Una vegada practicada una inspecció sobre el seu contingut, es va comprovar que a l’interior d’alguns hi havia ocults múltiples paquets amb substàncies estupefaents, que, una vegada pesats, van donar la quantitat de 536 quilograms de cocaïna.

Quan la investigació estava més avançada, els cossos policials d’Espanya i els Països Baixos van començar a unir esforços de manera coordinada amb l’Europol per desmantellar l’organització. Quedava per desmantellar la part alta de l’organització criminal, que s’hauria refugiat als Països Baixos, on continuava controlant les seves inversions i el blanqueig de capitals provinent del tràfic de drogues. L’esmentada actuació vindria motivada per l’objectiu de colpejar l’organització criminal, que mantenia totes les seves propietats i guanys intactes en altres països. Els resultats finals d’aquesta explotació van permetre la intervenció i confiscació de tres immobles de luxe als Països Baixos, el bloqueig i intervenció de nou comptes bancaris i d’un total de vuit vehicles d’alta gamma.

Blanqueig a Espanya

La investigació va determinar l’estructura de blanqueig de capitals que l’organització criminal disposava a Espanya, havent quedat acreditada l’existència de nombrosos moviments bancaris amb origen o destinació a Mèxic per elevades quanties, que eren rebudes pels integrants del càrtel dels Beltrán Leyva. Aquesta remissió de fons es realitzava mitjançant la col·laboració d’empresaris espanyols establerts a Talavera de la Reina i València, que havien dissenyat un complex entramat empresarial per blanquejar els fons obtinguts mitjançant el tràfic de drogues.

Les indagacions van posar de manifest el camuflament de grans quantitats de diners procedents dels Emirats Àrabs Units i Hong Kong, que es transferien a Mèxic utilitzant els comptes bancaris de les empreses espanyoles. Aquests fons, que amb tota probabilitat eren producte del trànsit d’estupefaents, eren ingressats als comptes bancaris de les empreses investigades i introduïts en el sistema financer espanyol amb destinació Mèxic, sense que se n’hagi pogut concloure l’origen mercantil.

Una vegada conclosa la investigació, es va disposar l’operació relativa a la detenció d’aquestes persones i es van materialitzar tres diligències d’entrada i registre en què es van intervenir gran quantitat de documents incriminatoris i diversos efectes electrònics, així com quatre armes de foc llargues. Es va procedir a la detenció dels dos investigats.