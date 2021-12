L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 20 anys de presó els tres acusats de la triple violació a una noia en un descampat de Sant Boi de Llobregat, al qual havia estat traslladada després de sortir d’una discoteca de Molins de Rei la matinada del 19 de maig de 2018. El tribunal els considera autors d’una agressió sexual, així com cooperadors necessaris d’aquest delicte comès pels seus dos companys. Els processats la van violar successivament al ’interior d’un vehicle i després la van deixar abandonada. Els magistrats fixen una indemnització de 45.360 euros per a la víctima.

El fiscal va sol·licitar al judici per a dos processats 43 anys de presó i per al tercer, 46 anys. A aquest últim, no només li atribuïa l’agressió sexual, sinó també un delicte de revelació de secrets, en haver fotografiat la jove a l’interior de turisme semidespullada i va distribuir les imatges per Watshapp a un altre encausat .