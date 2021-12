L'home que aquest dimarts al matí ha disparat a tres excompanys de feina en una empresa del centre de Tarragona i després ha ferit un mosso d'Esquadra s'ha atrinxerat en una casa abandonada a Riudoms, prop de Reus. Els Mossos d'Esquadra han encerclat la zona i es preveu una possible entrada del Grup Especial d'Intervenció (GEI). L'home té permís d'armes i sap fer-les servir, segons fonts policials. El major del cos, Josep Lluís Trapero, està seguint de prop la intervenció, des del Cecor al centre 112 de Reus. La policia demana a la població que no s'acosti a la zona per la seva seguretat i la dels efectius que hi treballen i demanen que segueixi les indicacions dels agents. La policia catalana ha tallat l'autovia T-11, cosa que provoca importants retencions de Reus a les Borges del Camp.

Fereix amb arma un mosso que el buscava L'extreballador fugat de l'empresa de Tarragona que aquest matí ha disparat contra tres persones ha ferit amb arma de foc una quarta, un agent dels Mossos d'Esquadra que participava en un control policial en una rotonda de l'N-420 a Reus. El mosso està conscient. El cos ha organitzat un dispositiu gàbia per intentar trobar i detenir el vigilant de seguretat, que encara segueix en llibertat. L'agent ferit, precisament, participava en aquest operatiu. L'home, que és vigilant de seguretat, ja havia deixat aquest matí tres ferits, un crític i dos de gravetat. És un home experimentat en l'ús d'armes que treballava per a l'empresa Securitas. Un ferit crític i dos de greus Un home ha disparat aquest dimarts al matí diversos trets en una empresa situada al centre de Tarragona, segons han informat els Mossos. Hi ha tres persones ferides. Es tracta de Securitas, situada al número 4 de la plaça General Prim. Hi ha tres persones ferides per arma de foc: un home en estat crític, un altre en estat greu i una dona també amb ferides de gravetat, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha desplaçat 10 dotacions. Segons les primeres informacions, l'autor podria ser un extreballador de l'empresa i hi ha un dispositiu en marxa per trobar-lo i detenir-lo. Els tres ferits ja han estat evacuats a l'hospital. Els Mossos han rebut l'avís a les 11.17 hores. Mossos i Guàrdia Urbana de Tarragona han acordonat la zona. Segons ha explicat un testimoni, s'han sentit diversos trets i després un home carregat amb una motxilla ha sortit, ha pujat en un cotxe i ha marxat. La policia ha fet un dispositiu de tancament de l'entorn de la ciutat, que segueix operatiu. La científica està al lloc dels fets.