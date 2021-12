Un home ha disparat aquest dimarts al matí diversos trets en una empresa situada al centre de Tarragona, segons han informat els Mossos. Hi ha tres persones ferides.

Segons les primeres informacions, l'autor podria ser un extreballador de l'empresa i hi ha un dispositiu en marxa per trobar-lo i detenir-lo. Els Mossos han rebut l'avís a les 11.17 hores. Diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc per atendre les persones ferides.