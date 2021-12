El sistema de petició de cites per a la vacunació d’infants d’entre 5 i 11 anys ja està habilitada a Catalunya a través del web vacunacovid.catsalut. Catalunya va rebre ahir al matí 234.000 dosis de la vacuna pediàtrica, que començarà a administrar-se a partir de demà als punts de vacunació. Els menors que acudeixin amb els pares no necessitaran consentiment, un requisit que s’aplicarà a qui vagi acompanyat per altres persones.