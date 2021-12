La Conselleria de Salut va admetre ahir errades en la descàrrega del passaport covid-19. Encara que és un document que no té caducitat, alguns usuaris s’estan trobant, a l’hora de mostrar-lo als espais en què és requerit (bars, restaurants, gimnasos, residències i lleure nocturn) amb què els apareix un avís que està caducat.

Així, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va reconèixer que, de vegades, està donant problemes a algunes persones. Tot i això, segons Salut, aquestes situacions són minoritàries. «S’han baixat a Catalunya més de 14 milions de certificats i, la majoria de vegades, no donen problemes, però en alguns casos sí», va assenyalar Cabezas.

Per això, la secretària de Salut Pública va recomanar a aquests usuaris tornar-los a descarregar en cas que hagin tingut algun problema previ. El certificat covid no caduca a Catalunya, per la qual cosa si apareix aquest avís és perquè la descàrrega ha estat fallida.

Per altra banda, gairebé 45.000 usuaris van demanar cita ahir a la tarda per vacunar nens d’entre 5 i 11 anys, la primera amb el període habilitat. En concret, des de les dues del migdia, moment en què es va obrir la cita prèvia per a la vacunació d’aquest grup d’edat, fins a les vuit del vespre es van donar 44.597 cites, a través de vacunacovidsalut.cat. La vacunació d’aquest col·lectiu començarà demà. Salut va recordar que el grup prioritari a vacunar són les persones majors de 60 anys per a l’administració de la dosi de record, segons ACN.

Dosi més petita

A aquests menors se’ls administrarà la vacuna de Pfizer, però la formulació infantil de la mateixa, que equival a una tercera part de les dosis d’adults. Se’ls posarà dues dosis amb una separació de vuit setmanes (dos mesos) entre elles. Als nens que hagin passat recentment la covid-19 se’ls posarà una sola dosi addicional de la vacuna «quatre o vuit setmanes» després de la malaltia per així completar la seva immunització.

Cabezas va tornar a insistir que la incidència del coronavirus ha crescut molt «en els més petits» i això està fent que creixi també en les seves mares i pares. Va afegir que la vacuna protegeix de la malaltia greu, però no del contagi, encara que sí que el redueix.