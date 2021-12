L’Europol feia més de quatre anys que coneixia l’existència d’una organització dirigida per un esquiu ciutadà marroquí capaç de moure sigil·losament grans quantitats d’haixix i cocaïna. Però no aconseguia trobar-lo. El que va permetre ubicar-lo finalment va ser una investigació que agents de la Guàrdia Civil van fer fa un any i mig contra el conegut clan dels Castanya. En seguir la pista del seu principal subministrador de droga, van topar amb un individu de màxim interès també per a policies de Bèlgica i França. En descobrir la rellevància de l’investigat, les indagacions van passar de seguida a mans de l’UCO (Unitat Central Operativa) i el seu avenç va posar la lupa sobre un grup de ciutadans marroquins establerts al barri del Poble-sec de Barcelona Des d’allà, un dels traficants més buscats del món dirigia la seva organització criminal de tràfic d’haixix i cocaïna sense aixecar cap sospita.

Amb càmera tèrmica Diversos domicilis situats molt a prop -a l’encreuament entre els carrers de Blai i de Blasco de Garay- van ser ahir el focus principal d’un desplegament de l’institut armat que va començar a les sis del matí i va comptar amb un helicòpter que gravava des de l’aire, amb la seva càmera tèrmica, com es desenvolupava tot. Des de la comandància de Sant Andreu de la Barca, seu principal de l’institut armat a Catalunya, seguien en directe les imatges que enviava l’aeronau observadora de cossos policials dels diferents països implicats en la recerca del sospitós. Aquest va ser el motiu que va obligar l’helicòpter a situar-se tan a prop de les cases dels veïns del Poble-sec i trencar així la son de mig veïnat, que va expressar iradament el seu malestar a través de les xarxes socials. La fortalesa d’aquesta organització es centrava en dos aspectes. El primer era la seva capacitat per importar droga, tant haixix procedent del Marroc com cocaïna portada des d’Amèrica, i introduir-la a Europa a través d’Espanya. Per a aquesta finalitat, la ubicació de Barcelona resulta idònia. La segona era el control de molts negocis legals per blanquejar el diner negre que es generava amb la compravenda de droga. Segons els veïns, alguns dels arrestats al Poble-sec, d’origen marroquí, tenien restaurants. Un dels escorcolls més llargs es va portar a terme a la gelateria Tropicana, que fa poc temps va ser adquirida per aquesta xarxa. Oficialment, la Guàrdia Civil va confirmar que ahir hi havia hagut 15 detinguts: 14 a Catalunya i un a Galícia. Els 14 catalans es reparteixen entre les localitats de Cerdanyola i Barcelona. El gallec va caure a Vigo. Gairebé tots són d’origen nord-africà. Vida espartana L’epicentre de l’operació policial es va produir al costat d’un domicili de Blasco de Garay. Els homes de confiança del líder també vivien a prop d’ell, gestionant presumptament els establiments dedicats al blanqueig de capitals. Segons fonts policials, trobar-lo ha resultat tan complicat a causa de la discreció que havia imposat a l’organització, una vida espartana que no aixequés sospites, sense opulències que cridessin l’atenció. Els veïns que han conviscut amb un dels traficants més buscats del món no ho havien notat. Sabien només que al 1r 1a hi havia un «pis d’àrabs» i que eren tranquils, que no es ficaven en embolics.