ERC i el Govern ja s'han posat d'acord a com obligar les plataformes audiovisuals estrangeres a oferir en el seu catàleg de pel·lícules i sèries un mínim de produccions en les llengües cooficials. Finalment, els republicans han trobat una fórmula que inclou un fons per subvencionar la realització d'aquestes obres i s'han oblidat de la seva exigència d'imposar una quota, ja que la directiva europea impedeix que s'apliqui la legislació nacional a les plataformes internacionals. Per obligar Pedro Sánchez a introduir canvis i que s'obligui Netflix i HBO a incloure un mínim de pel·lícules i sèries en català, gallec i basc, ERC havia registrat 16 esmenes parcials als Pressupostos Generals de l'Estat del 2022 al Senat, on segueix la tramitació dels comptes després de l'aprovació al Congrés. A conseqüència de l'acord, els republicans retiraran les esmenes i el Govern s'assegura que els Pressupostos tiren endavant sense cap modificació d'última hora ni la necessitat de tornar a sotmetre'ls a votació al Congrés.