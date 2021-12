La política catalana viu en una permanent espiral tancada en ella mateixa. Amb el pas dels anys, els punts d’inici, tot i així, es van sumant. En una tardor de revivals, com el de Rodalies, el focus se situa ara sobre el català i, en concret, el debat de les llengües a les escoles. Com als inicis dels anys 80. Com a la sentència de l’Estatut del 2010, el primer enunciat retallat del qual va ser l’apartat 1 de l’article 6, que assenyalava que el català era la llengua «d’ús normal i preferent». Tornen ara les trinxeres, després de la petició d’una família de Canet de Mar que es compleixi el dictat del TSJC i per la qual s’imposa el 25% de l’ensenyament en castellà. Ahir, tant el Govern català com el PP van saltar dins de les seves trinxeres.

El president Pere Aragonès va intentar mantenir la disputa en un perfil baix. Ni acatar ni desobeir. El Govern central ja l’ha instat a complir, però tampoc sense gaire afany. Així que les forces motores han hagut de ser altres. Per exemple, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la CUP, que van instar dilluns la Conselleria d’Educació a assumir la direcció del centre de Canet per desobeir la decisió judicial. Per això, el líder del PP, Pablo Casado, ahir des de Barcelona, va pressionar el president del Govern, Pedro Sánchez, perquè obligui el Govern català a acabar amb l’«enginyeria social» i «l’apartheid lingüístic» de la immersió. El dirigent va llançar dos missatges. A Sánchez li va exigir que iniciï els tràmits per aplicar l’article 155 a Catalunya per assumir la matèria lingüística, i a Aragonès el va alertar que emprendrà la via penal contra ell i contra el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, si no acata la sentència del TSJC. Aragonès, amb les entitats En paral·lel, Aragonès va convocar una reunió amb entitats en defensa del català i es va anunciar la presència del president i de tot el seu Govern a la manifestació de dissabte en defensa de l’escola catalana i la normalització lingüística. Un acte organitzat per Som Escola, la suma de 54 entitats socials i educatives. La decisió del Govern, presa en «consens», segons la portaveu Patrícia Plaja, ignora la petició de la presidenta del Parlament de plantar cara d’una manera més vehement. Segons la portaveu, es «necessiten solucions efectives i no invents», en referència al requeriment a González-Cambray, idea que no va ser exposada a l’executiu abans de ser llançada.