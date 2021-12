L’independentisme està disposat a preservar l’escó del diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà, condemnat a sis mesos d’inhabilitació i a pagar una multa de 1.080 euros per negar-se a retirar els llaços grocs del seu despatx a la Paeria de Lleida durant el període electoral del 2019, quan era regidor. Almenys, així ho intentaran Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts i la CUP fins que la sentència sigui ferma, malgrat que Vox i Cs recorreran a la Junta Electoral Central (JEC) perquè Juvillà hagi de lliurar com més aviat millor l’acta mentre el seu recurs davant del Tribunal Suprem (TS) segueixi el curs.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va deixar clar ahir que no té «potestat ni voluntat de retirar l’escó a ningú» perquè la seva tasca, va dir, és preservar la sobirania de la cambra catalana.

Després de diversos contactes entre els tres partits independentistes, van acordar que la comissió de l’Estatut del Diputat emeti demà un dictamen que després serà votat al ple -previsiblement el 23 de desembre- i, gràcies a la majoria independentista, sigui aprovat i serveixi com a aval a Borràs perquè, si la JEC li exigeix ​​que retiri l’acta a Juvillà, pugui desatendre el requeriment. La CUP s’acull a una sentència sobre una petició d’empara de l’expresident Quim Torra al TS, quan va ser inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de la qual es desprèn que mentre l’alt tribunal es pronuncia sobre un recurs, són competents tant la JEC com el Parlament per decidir si un diputat queda suspès cautelarment o no.

El TSJC va donar per provat el delicte de desobediència «greu» per no despenjar els llaços grocs del seu despatx el 2019, durant un període electoral de les eleccions generals (a les quals la CUP no va concórrer), malgrat l’ordre i els acords de les juntes electorals de zona i provincial.

Els requeriments van arribar després de la denúncia de Cs per l’exhibició d’aquestes insígnies en protesta per l’empresonament de la cúpula de l’1-O i una bandera estelada a les finestres del despatx de la CUP al consistori, que els Mossos d’Esquadra van acabar retirant.

El tribunal va destacar «la contumaç inobediència» de Juvillà i va rebutjar l’«argúcia argumental» esgrimida per mantenir que els llaços grocs eren «part integrant» de la CUP. Els magistrats tampoc van admetre que aquesta conducta pugui estar emparada en la llibertat d’expressió.