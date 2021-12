Cap de les 726 actes aixecades pels Mossos d’Esquadra durant el 2020 i el 2021 ha estat tramitada. Aquesta és la conclusió del PSC-Units per Avançar, que va reclamar el 7 d’octubre per mitjà d’urgència una còpia de les actes i expedients oberts a partir de les actuacions efectuades per la policia catalana a «manifestacions i reunions públiques celebrades a Catalunya» durant aquests dos anys.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va respondre a aquesta petició i va lliurar en dues tandes (el 19 i el 25 de novembre) les actes, que van ser revisades per un grup de parlamentaris socialistes. Després d’una anàlisi exhaustiva, el partit constata que cap de les 726 actes va seguir el seu curs per a l’obertura d’un expedient administratiu, cosa que segons el seu parer aprofundeix en la «inacció» del Govern en defensa del cos policial.

Durant el període requerit, es van dur a terme diverses manifestacions, algunes de les quals van acabar amb aldarulls, com les protestes a favor de l’excarceració del raper Pablo Hásel o l’atac a la comissaria dels Mossos a Vic. En aquests casos, sí que es van obrir investigacions per la via judicial, però la pota administrativa no va avançar i prescriu en dos anys.

«Ens hem trobat actes de reunions i manifestacions no comunicades, que són la majoria, altres comunicades fora de termini, algunes en què es va desatendre agents, altres en què hi va haver desordres, talls de via pública, afectació al trànsit i danys a béns públics i privats», explica el diputat Raül Moreno.

La conclusió del PSC és que queden sense sanció actes d’«extrema gravetat» i sospiten que «hi pot haver hagut una instrucció directa als agents perquè no les fessin». Durant aquell mandat, Junts estava al capdavant de la Conselleria d’Interior, que després va quedar en mans d’ERC.