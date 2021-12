Els Pressupostos Generals de l’Estat del 2022 ja tenen via lliure. Després de diversos regats d’ERC, la formació republicana va anunciar ahir que els canvis en el redactat de la llei audiovisual són satisfactoris i retirarà les esmenes que havia presentat als comptes al Senat, la darrera eina de pressió al Govern.

Els independentistes catalans volien obligar les plataformes estrangeres (HBO, Netflix, Amazon Prime Video...) a oferir un mínim del seu catàleg en català, euskera i gallec, però la directiva europea en què s’emmarca aquesta norma ho impedia. Finalment, ERC i el Govern han pactat una fórmula que consisteix a forçar totes les plataformes, des de Netflix a Atresmedia (Sexta, Antena 3), a destinar una part dels seus ingressos a produir en les llengües cooficials: aquest any, segons càlculs dels republicans, seran uns 15 milions d’euros. La xifra va ser ratificada pel portaveu del PSOE al Congrés, Héctor Gómez. El portaveu va afirmar que la llei és «molt potent» i «ambiciosa» i no es limita a imposar quotes o espais de promoció de les diferents llengües sinó que té l’objectiu de convertir Espanya en un referent de la creació audiovisual.

ERC també ha acordat la creació d’un fons per doblar i subtitular sèries i pel·lícules de les plataformes, encara que no ha aconseguit arrencar una quantitat fixa, un extrem que, segons Gómez, es concretarà al tràmit parlamentari de la llei.

Per forçar Pedro Sánchez a introduir canvis a la norma, ERC havia registrat 16 esmenes parcials als comptes al Senat, on aquests dies continuen el seu camí els Pressupostos després de l’aprovació al Congrés. Com a conseqüència de l’acord amb La Moncloa, els republicans retiraran aquestes esmenes i el Govern s’assegura que la llei econòmica tirarà endavant sense cap modificació d’última hora i sense necessitat de tornar a sotmetre-la a votació a la cambra baixa.

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, es va burlar del pacte i va fer referència al conflicte sobre el percentatge de castellà a les aules a Catalunya. «Amb aquest acord de Pressupostos hem constatat que molts ciutadans podran veure La casa de papel en català, però molts nens no podran estudiar en castellà a l’escola. Aquest és el resum de la negociació. Aquest és el resum de les prioritats del Govern», va dir en un acte.

L’acord es va conèixer al migdia per ERC, que va emetre una nota de premsa amb informació sobre el pacte. En primer lloc, va celebrar que finalment es reculli en una llei el finançament anual per a producció en català i, a continuació, va destacar que és una formació que ha facilitat els comptes espanyols perquè pensa en «el bé comú» i arrenca «compromisos reals» mentre arriba la «república catalana».

En aquest sentit, considera que «els acords de mínims» recollits als comptes del 2022 i la llei audiovisual «permeten dotar d’estabilitat, força i constància el procés de negociació començat entre Catalunya i l’Estat» i també «seguir amb l’oportunitat oberta de treballar per construir una resolució democràtica al conflicte polític». La taula de diàleg no té data al calendari, però la Generalitat calcula que es convocarà a principis de l’any que ve.

L’entesa amb el Govern de coalició també ha permès als republicans oferir com a èxits algunes partides recollides negre sobre blanc als Pressupostos i una que ha aconseguit esborrar. En matèria d’Interior, a partir del març, els Mossos d’Esquadra es podran jubilar anticipadament als 60 anys, com ja passa a l’Ertzaintza i altres cossos de seguretat, i l’Estat es farà càrrec del cost. A l’àrea d’infraestructures, la gestió de la B-23 i la B-30 es transferirà a la Generalitat i es compensarà l’eliminació dels peatges de l’AP7 i l’AP2 amb 1,6 milions d’euros.

La llei de memòria

Entre altres «compromisos reals», els republicans també inclouen 500.000 euros per mitigar els efectes del canvi climàtic al Delta de l’Ebre, 10 milions d’euros perquè la Generalitat compri habitatges de la Sareb i els destini a persones sense recursos i financi quatre projectes de recerca i desenvolupament amb 7,5 milions d’euros. La partida esborrada és sobre memòria democràtica. Mentre el PSOE busca suports al Congrés per poder treure la nova llei amb el màxim suport possible, Esquerra s’ha assegurat que se suprimeix una partida ja consignada als Pressupostos i no es milloraran les instal·lacions de la Prefectura de Via Laietana. ERC vol convertir l’edifici en un centre de la memòria que recordi les persones que van ser torturades en aquest espai quan acollia la Brigada Político-Social franquista.