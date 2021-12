«N. va veure frustrada la seva infància amb només 11 anys, va veure afectada i menyscabada la seva dignitat, llibertat i autoestima, i altament compromesa la seva sexualitat». Això estableix la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que eleva la condemna de 9 a 12 anys de presó per a Carlos Gracia Planas per agredir sexualment la seva neboda durant cinc anys i que, a més, avala com a prova la gravació realitzada pel pare de la víctima d’una conversa de telèfon entre la seva filla i l’acusat, tal com ja va fer l’Audiència de Lleida. «Des dels putos 11 anys em tens així», li va retreure aquell 23 d’octubre del 2018 la nena al seu oncle. Els magistrats també augmenten la indemnització a la víctima de 20.000 a 80.000 euros.

La sentència de l’alt tribunal desestima el recurs de la defensa i la seva petició d’anul·lar la gravació de la conversa telefònica, una de les proves que sustenten la condemna. Aquell dia, la menor va posar el mans lliures del mòbil i el pare va escoltar el seu cunyat i el va gravar. «Crec que s’ha d’acabar», li va comentar la noia. «Sí?», va preguntar l’acusat. Ella insisteix: «Sí. No ho sé, crec que no és normal». El seu oncle contesta: «Molt normal no és, però plaent ho és, i molt». La menor continua: «Plaent serà per a tu, però no ho sé, el que fas és abús sexual». «Sí que em forçaves, tiet», va continuar la víctima, que ja tenia 16 anys.