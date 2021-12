Més restriccions per frenar el ràpid avenç de la covid a Catalunya, similar al de la resta d’Espanya. És el que demanen nombrosos experts. I aquest dijous, la doctora Magda Campins, presidenta del comitè científic assessor de la covid, ha explicat a TV-3 que ultimen un document per entregar aquest divendres al Govern en el qual s’apressarà a accelerar les terceres dosis i en què proposaran més mesures restrictives per Nadal davant el ràpid avenç de la covid: «Amb l’acceleració de la vacunació no n’hi ha prou, farien falta més restriccions», ha assenyalat l’experta.

Inicialment el Govern no té previstes restriccions. Ho deia aquest mateix dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que reconeixia que s’esperava un augment dels contagis i els indicadors com a mínim durant dues setmanes, és a dir, fins al mateix dia de Nadal. L’esforç actual, remarcava, se centra en el convenient compliment de les ja existents, en concret, de la introducció de l’anomenat passaport covid. No obstant, cada vegada són més les veus que demanen endurir les mesures. Experts consultats per aquest diari han donat per fet que al gener, una vegada acabin les festes, hi haurà més restriccions, si bé des de la Generalitat s’insisteix que, almenys de moment, no són sobre la taula. És molt possible que tornin les limitacions d’aforaments i els tancaments horaris, i això és precisament el que demanen els metges i epidemiòlegs contactats per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona.