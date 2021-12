Eugen Marin Sabau, l’home que dimarts va disparar contra tres dels seus excompanys de l’oficina de Securitas a Tarragona i també contra un agent dels Mossos d’Esquadra, és originari de Romania, té 45 anys, no té antecedents i fa 20 anys que viu a Espanya, al municipi d’Alcover. Abatut cinc hores després de l’atac pels Mossos d’Esquadra als afores de Riudoms, segueix en estat crític, igual que una de les seves víctimes. Les altres tres, el policia entre elles, estan greus però la seva vida ja no està en perill. Potser Eugen acabi sobrevivint. Segons tots els indicis, sobreviure a la venjança que va emprendre contra una empresa per la qual vivia obsessionat no entrava als seus plans.

Josep Maria és propietari de la casa d’Alcover on Eugen ha residit durant els darrers cinc anys. A l’agost va finalitzar un contracte de lloguer pel qual Eugen pagava a Josep Maria 325 euros. Feia temps que l’amo volia recuperar la casa perquè la seva exdona pretenia instal·lar-s’hi a viure. Però Eugen sempre s’hi negava. Va esgotar el contracte a l’agost i tot i així hi va continuar vivint.

Josep Maria explica que no volia pressionar-lo per por d’acabar malament amb ell. Amb bones paraules, li anava recordant a l’Eugen que havia de marxar, que aquell no era el seu pis i que ell el necessitava per a la seva exdona. Fa poc, l’Eugen el va trucar per dir-li que dimarts al matí passaria per casa seva per lliurar-li les claus. Deixava el pis, finalment. L’inquilí va aclarir que tornava les claus perquè havia trobat un altre habitatge en un municipi proper i es traslladava. La realitat és que ho va fer perquè tenia previst atemptar contra els seus excompanys de l’oficina de Securitas a Tarragona i, atès que no sembla que contemplés sortir viu d’aquella matança, tampoc necessitaria més el pis de Josep Maria.

Llargues xerrades

«Estava obsessionat amb la seva empresa. Parlava tota l’estona de la feina. Podies intentar parlar amb ell d’una altra cosa, però ell reconduïa la conversa per tornar a parlar de la feina», explica Josep María, que assegura que havia compartit llargues xerrades amb Eugen sobre els seus problemes a Securitas. Segons li explicava, el vigilant privat estava convençut que el menyspreaven per la condició de migrant romanès. «Un dia em va explicar que havia vist per casualitat la nòmina d’un altre empleat i que es va fixar que a aquest sí que li pagaven dietes i quilometratge i que per això guanyava més diners», recorda Josep Maria. Actualment, Eugen porta gairebé un any de baixa.

La versió de Josep Maria coincideix amb la de Gumersindo, responsable de la galeria de tir de Sant Salvador, a Tarragona, la seva segona llar. «Tenia aquesta dèria amb l’empresa, deia que no el tractaven bé. Tenia la impressió que no li pagaven el quilometratge, que li donaven els serveis més durs, que altres cobraven més. I la seva obsessió era que tot era provocat pel fet que era romanès, perquè, segons ell, a la seva empresa eren racistes», explica Gumersindo.

El macabre correu electrònic que Eugen va enviar a Securitas dimarts a les dotze del migdia, minuts després de disparar contra tres persones a la seva oficina de Tarragona i poques hores abans de ser reduït a trets pels Mossos, sembla confirmar el que expliquen Josep Maria i Gumersindo. El mail contenia el següent missatge: «Bones festes cabrons. Lladres i racistes».

A la fotografia que Eugen va adjuntar per amenaçar els seus excompanys i en què apareix armat fins a les dents, s’aprecien alguns dels trofeus que havia guanyat a la galeria de tir de Sant Salvador. A la imatge es veuen també la seva llicència esportiva d’armes i les guies -els permisos que regula la Guàrdia Civil- de les cinc que posseïa: quatre pistoles i un rifle de llarg abast. Segons explica Gumersindo, sense ser un fora de sèrie, Eugen era un bon tirador. Sobretot d’arma curta, la que practicava de manera més habitual.

Roba ensangonada

Ahir, 24 hores després de la intervenció dels membres de la unitat GEI (Grup Especial d’Intervenció), les restes de la vestimenta d’Eugen seguien escampades al costat de la casa abandonada de Riudoms on es va parapetar i des de la qual va rebutjar qualsevol intent de mediació, disposat a morir per no ser capturat amb vida. Ho havia deixat clar poc abans, quan en descobrir que un cotxe dels Mossos seguia el seu Citroen Xsara, va aturar la marxa, va baixar del vehicle i va obrir foc contra els agents.

Al costat de la roba d’Eugen -pantalons i anorac trencats d’urgència i tacats de sang abundant- ahir també resultaven visibles restes de material mèdic d’aquella intervenció que va possibilitar el trasllat en helicòpter amb vida a un hospital de Barcelona.