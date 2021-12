Les casualitats rarament existeixen, i si n’hi ha, no són casualitats. Pere Aragonès va aplanar ahir, com Pedro Sánchez només 24 hores abans, el seu trànsit pel 2022 amb uns pressupostos expansius, és a dir, amb més diners, amb els quals arribar fins el 2023, any de grans esdeveniments al calendari polític. En el cas català, unes eleccions municipals que poden servir per desempatar, o no, aquesta igualtat infinita entre ERC i Junts. Una igualtat que traspua tensió a cada pas que es fa. Aragonès perfila la seva estabilitat al Govern de la mà dels comuns i sense Junts.

A la posada en escena del pacte entre el president i Jéssica Albiach no hi era present l’arquitecte dels pressupostos, Jaume Giró. La raó, com expressa una font postconvergent, és que el que se es confirmava només era un «pacte entre ERC i comuns. Junts només ha votat les esmenes d’ERC i Junts que incorporen peticions fetes pels comuns». I és que per a la força postconvergent, la majoria del Govern continua sent «la del 52%», és a dir, la tripartit independentista.

Gran elefant

Desbrossat el doble camí pressupostari, triple si s’hi inclou el de la ciutat de Barcelona, ja cau la tovallola que cobria els volums del gran elefant que ocupa el Palau de la Generalitat amb Aragonès i que no és un altre que la taula de negociació i diàleg. La columna vertebral de l’aragonisme i el comodí que li serveix per escopir les acusacions de ser un èmul del peix al cove de la Convergència hegemònica.

Una taula de diàleg i negociació a la qual Junts i la CUP van voler donar-li un termini per mostrar-ne l’efectivitat. Termini que caduca -oh, sorpresa- el 2023. El mateix any en què, municipals a part, Sánchez haurà d’afrontar també les autonòmiques, i els seus barons territorials, i unes generals que s’inscriuen en aquest any que va agafant ja una mística gairebé maia. Un escenari que permet anticipar poques audàcies del líder del PSOE.

De moment, tots dos governs assenyalen que s’està treballant de manera discreta i que la plasmació pública tindrà lloc a principis del 2022, amb tota seguretat a Madrid. «Hauria de ser al gener», apunta una font del Govern, però la data no està tancada i ja se sap que un entra en un any fins al 30 de juny.

La taula de negociació és, en la mateixa mesura que el pilar de l’aragonisme, el principal objectiu de la resta de l’independentisme, que sempre l’ha considerat una pèrdua de temps. Davant d’aquestes turbulències que s’endevinen davant la possible manca de resultats, Aragonès podrà oposar l’estabilitat que li donen uns comptes que, sense problema, li poden permetre arribar a l’any 2023. Són uns comptes expansius, amb molts diners per repartir entre sectors i territoris després d’una època, la de la duresa pandèmica, que va arrossegar el PIB català a un 11,5% negatiu.

Gir a l’esquerra

Uns pressupostos que, a més, i gràcies als comuns, li permeten aquest gir a l’esquerra amb què envernissar aquesta «Generalitat republicana» amb què bateja la seva gestió. El gir cap a les polítiques socials de tota mena, a més, pretén ser un factor important per als republicans a l’àrea metropolitana on ERC pretén clavar la mandíbula. No tant per superar el PSC, ja que els seus feus encara són inabastables, però sí per anar-los erosionant en vots i alcaldies.

Òbviament, la CUP ha posat en dubte la validesa social d’aquests comptes. Ahir, al Parlament, abans d’elevar al ple el projecte de pressupostos, Eulàlia Reguant va asseverar que els comptes «no feien el gir que calia, ja que el Govern s’ha deixat influir per les pressions de la patronal i l’Estat». Els anticapitalistes inicien, així, un trànsit estrany a terra de ningú: d’una banda, el soci d’investidura d’Aragonès (pacte que, com els pressupostos amb els comuns, Junts tampoc subscriu) i, de l’altra, oposició davant el desenvolupament d’aquests comptes que no els plauen.

Una terra de ningú que deixa als llimbs el compliment del pacte d’investidura. Els republicans diuen que sí, que el compliran. Fins i tot es mostren disposats a sotmetre’s a la moció de confiança que els anticapitalistes li van exigir per a, sí, l’any 2023. Tot i que ja es veurà.