El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) ha decidit nomenar l’exregidor de JxCat a Girona Carles Ribas com el seu nou secretari d’organització «amb la finalitat de preparar el partit per al repte dels comicis locals». Paral·lelament, el partit de l’exlíder del PDeCAT Marta Pascal ha decidit no sumar-se a la nova formació política de centre catalanista que impulsa el Partit Demòcrata i d’altres formacions en no veure representats els seus propis postulats.