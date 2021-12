Les entitats que defensen una educació bilingüe a Catalunya, però no la immersió, i el compliment de la sentència del TSJC que obliga totes les escoles a impartir un mínim del 25% de l’educació en castellà van presentar ahir la campanya Escuela de Todos-Escola de Tothom amb l’objectiu de vetllar pel compliment d’aquesta sentència. Per a això, preparen una demanda col·lectiva que presentaran davant el tribunal perquè ordeni al Departament d’Educació, i el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, que executin la sentència.

El Suprem va avalar la sentència del TSJC el 18 de novembre. La Generalitat té un termini de dos mesos per fer-la efectiva. Escuela de Todos-Escola de Tothom no esperarà que se superi aquest termini, ja que no confia que la Generalitat acati la decisió.

Per la seva part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reunir ahir 48 entitats educatives, socials i culturals en una segona cimera sobre la llengua (la primera va ser el passat 24 de novembre) en què l’objectiu era concretar com es respondrà a la sentència i com s’actuarà per impulsar l’ús del català a escola. Educació posarà dos professors a les aules afectades per preservar el projecte lingüístic del centre. Cada centre decidirà quin paper juga cada docent. Cambray no va concretar, malgrat les preguntes, si això significa que un mestre farà la classe en castellà i l’altre en català.