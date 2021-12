Els Mossos d’Esquadra estan investigant un exprofessor d’una escola de sant Cugat per presumptament abusar sexualment dels alumnes, menors d’edat. Fonts policials van explicar ahir que quan els agents van tenir coneixement dels fets van obrir diligències i que la Unitat Central de Menors de la policia catalana es va fer càrrec de la investigació. Durant aquests dies, els Mossos han demanat informació, però en no rebre «encara» cap denúncia, s’han traslladat totes les informacions a la Fiscalia de Menors.

Ahir van aparèixer diverses pintades que assenyalen aquest professor per presumptament haver abusat durant 30 anys d’alumnes en aquest col·legi, en algunes es pot llegir «pedòfil a la presó» i en altres s’assegura que el col·legi ho «encobreix». Per contra, les mateixes fonts policials van explicar que l’escola ha estat «molt contundent» i va apartar l’exprofessor des de l’inici de la investigació. Els Mossos d’Esquadra van assenyalar que la investigació continua oberta per a qualsevol persona que vulgui denunciar.

Fonts de la Conselleria d’Educació de la Generalitat van confirmar que van apartar el docent del servei quan van tenir coneixement del cas. Aquestes fonts van afegir que no va tornar a tenir contacte amb alumnes ja que se’l va jubilar prematurament, i van demanar serenitat davant la investigació.