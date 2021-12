Junts per Catalunya ha presentat una querella contra el president del PP, Pablo Casado, per les seves declaracions en què diu que a les escoles catalanes es discriminen els alumnes que parlen en castellà. JxCat acusa el líder popular de calúmnies, injúries i incitació a l'odi. El secretari general dels post convergents, Jordi Sànchez, ha assegurat que Casado ha actuat amb "irresponsabilitat absoluta" amb la intenció d"increpar i buscar la confrontació civil". "No oblidem que jo he estat quatre anys a presó amb l'argument que calia evitar una suposada confrontació civil", ha dit Sànchez, que ha instat el Tribunal Suprem a admetre a tràmit la querella amb celeritat.

La querella de Junts arriba l'endemà que Casado digués en un acte del PP que als alumnes que parlen castellà a l'escola els omplen les motxilles de pedres, que els apedreguen i que els mestres no els deixen anar al lavabo si no ho demanen en català. Unes paraules que Sànchez ha assegurat que no queden emparades per la protecció jurídica que tenen els discursos fets al Congrés o en campanya electoral. El secretari general de JxCat ha acusat Casado de voler "debilitar" el col·lectiu de docents, fet que el partit es nega a acceptar "perquè són paraules dites de forma demagògica i conscient de ser mentida perquè no hi ha cap evidència". "Tenia la voluntat de predisposar part de la societat contra els mestres", ha condemnat. Sànchez ha recalcat que la denúncia interposada al jutjat de guàrdia –amb previsió que s'elevi al Tribunal Suprem dilluns- pretén ser una "línia vermella molt clara". Els post convergents s'han proposat "dir prou" a "totes les bajanades que bona part dels dirigents polítics espanyols que utilitzen Catalunya per fer campanya electoral". En aquest sentit, ha assenyalat directament el PP però també Cs i Vox. El secretari general de Junts ha instat el Suprem a acceptar la querella i fer-ho amb rapidesa "per aturar una pluja desenfrenada" de declaracions "falses" sobre la situació a les escoles. Si ho rebutja, Sànchez ha dit que la justícia demostrarà "que actua de part, sense voluntat de respondre amb el paper que li pertoca". "Estarà demostrant que actua de part per castigar la població catalana", ha afegit. La querella l'ha presentat aquest dissabte Junts perquè es consideren part interpel·lada de les declaracions de Casado, que va dir que els partits sobiranistes donaven ordres als docents per discriminar l'alumnat castellà. Preguntat per la possibilitat de presentar una querella conjunta amb ERC i la CUP, Sànchez ha dit que ells han preferit actuar en solitari, però ha animat les altres formacions a presentar denúncies similars o bé a personar-se com a acusació. "La qüestió és dir prou entre tots, tant partits com entitats. Volem que la justícia prengui cartes per frenar la continuada actuació dels dirigents que, de manera irresponsable, només vessen odi", ha dit Sànchez, que ha insistit a acusar Casado de "mentir" quan compara la situació de les escoles catalanes amb l'apartheid. Respecte la possibilitat de celebrar un acte de conciliació amb el president del PP abans de ser denunciat formalment, Sánchez ha dit que Junts no contempla aquesta opció perquè considera que les declaracions del líder popular van contra el Govern com a autoritat pública. "Exigim que la justícia citi Casado a declarar", ha reblat.