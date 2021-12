El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va donar ahir detalls de l’ofensiva anunciada pel Govern en defensa del model lingüístic català. Ho va fer després d’admetre que «en els darrers 15 anys no s’han fet bé les coses en política lingüística» i assegurar que el Govern impulsarà polítiques «diferents a les que hi ha hagut fins ara». Un dels eixos d’aquesta política serà el pla d’impuls a l’ús de la llengua catalana a les escoles. En aquest sentit, va avançar que «abans que s’acabi el 2022, els 120.000 docents que hi ha a Catalunya hauran d’haver passat per una formació de sensibilització de l’ús del català al seu entorn». D’aquesta manera, Educació busca revertir un problema detectat a les aules: el descens de l’ús del català, no només entre l’alumnat, sinó també entre el professorat. «Passa sovint que canvien de llengua. Els acompanyarem i els donarem instruments», va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Amb l’objectiu d’assegurar que les escoles compleixen els projectes lingüístics, des d’ahir inspectors del departament aniran als centres per «vetllar perquè a les aules s’apliquin aquests projectes», va apuntar Gonzàlez-Cambray, que va admetre que fins ara aquestes inspeccions «no es feien». Va assegurar que aquestes inspeccions no tindran un caràcter punitiu ni fiscalitzador, sinó que buscaran acompanyar la direcció del centre i ajudar-los en el compliment del projecte. «Recolliran informació i donaran consells per augmentar l’ús del català», va detallar. «No es tracta de fiscalitzar, sinó d’acompanyar, de seduir, que tota la comunitat educativa prengui consciència que el català és una qüestió de país. Es tracta de conscienciar», va insistir. El proper mes de gener, a més, es posaran en marxa de forma inicial a 200 centres escolars els anomenats grups impulsors del català. Són grups formats per inspectors i docents de cada centre que analitzaran la realitat de l’escola i traçaran actuacions per impulsar l’ús del català a l’escola. L’objectiu és que en quatre anys totes les escoles de Catalunya tinguin el seu propi grup impulsor. El conseller també es va referir al mestre de reforç que Educació destinarà als centres afectats per sentències del TSJC sobre el 25% de castellà. Després de les vacances de Nadal, cadascuna d’aquestes 35 aules on es fa un 25% de classes en castellà tindran un professor suplementari. Cambray va deixar en mans dels centres com gestionar aquest reforç.