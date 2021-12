El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat retornar de manera provisional l’acreditació per assistir a les rodes de premsa de la Generalitat al director d’e-notícies, Xavier Rius, a qui l’executiu català va retirar el permís el passat 28 d’octubre.

Segons argumenta el tribunal en la resolució, el perjudici que suposa la retirada de l’acreditació per a l’interès general o per al mateix periodista no es pot identificar amb les actuacions concretes que hagi pogut fer Xavier Rius en les rodes de premsa.

Amb això, el TSJC creu que no existeixen elements que permetin pronosticar que la presència del director d’e-notícies pugui generar greus pertorbacions del normal desenvolupament de les futures rodes de premsa del Govern, per la qual cosa veu injustificat que se li negui l’acreditació «a futur i per temps indeterminat».

El tribunal afegeix que, actualment, Xavier Rius es veu impedit per accedir a les informacions procedents del Govern, la qual cosa «entra en l’esfera de l’exercici del dret fonamental a la llibertat informativa».

La Generalitat de Catalunya va retirar l’acreditació a Rius el passat 28 d’octubre, a través d’una carta de la Secretaria de Mitjans de comunicació en la qual s’al·legava que el periodista havia tingut de manera reiterada una «actitud contrària a l’esperit del codi deontològic» del periodisme.

En aquella carta es feia referència, en concret, a que el passat 26 d’octubre Xavier Rius «va menysprear» verbalment la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i «va denigrar les dones en general», afirmacions que van ser el «detonant», establia la carta, per retirar-li l’acreditació per a les rodes de premsa de l’executiu.

Cap acord del Govern

Sobre com es va decidir retirar l’acreditació a Rius, el TSJC destaca en la seva resolució que, encara que la carta se signa com a «Govern», no consta que s’hagi adoptat cap acord per òrgans de l’executiu català, ni que s’hagi seguit cap protocol per a aquesta decisió.

Per això, el tribunal considera que la Secretaria de Mitjans de comunicació de la Generalitat es va excedir en les seves competències, que són, apunta, l’organització de la política informativa del Govern. El director d’e-notícies podrà tornar a les rodes de premsa del Govern a partir de cinc dies després de notificar oficialment la decisió del TSJC, probablement a partir del proper dimarts.