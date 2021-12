La primera jornada del congrés del PSC es va convertir ahir en una demostració d’autoafirmació socialista. El missatge era clar: el pitjor ha passat, el procés ens va fracturar però estem vius, ara toca pensar en gran. El candidat a les darreres eleccions catalanes, Salvador Illa, assumeix aquest cap de setmana tot el poder i es converteix en primer secretari. El seu antecessor, Miquel Iceta, va llançar la candidatura d’Illa a la Generalitat. «Catalunya torna a necessitar un president socialista», va dir en el seu discurs de comiat.

En un congrés extraordinari com el que se celebra aquest cap de setmana a Barcelona, en què no es discuteix una ponència política, l’important són les emocions i els noms. Les primeres les va posar Iceta amb el seu discurs: un repàs històric que li va servir per concloure que «el PSC no és una moda, no és una anècdota, no és fruit d’una experiència de laboratori ni un globus inflat mediàticament».

Abans de recollir un ram enorme de roses vermelles de mans d’Illa i Manuela de Madre, Iceta també va defensar que ara cal «completar el relleu». «Això no va d’Iceta o d’Illa, va del PSC, de Catalunya, d’Espanya, del nostre somni federalista, socialdemòcrata i progressista», va afegir.

Però, de portes endins, els principals dirigents del PSC no s’enganyen pel que fa a la dificultat de tornar a governar Catalunya. La frustrant gestió de la victòria d’Illa al febrer ho va deixar clar: amb els números actuals, el socialisme té molt difícil tornar al poder. Iceta s’hi va referir en la part més realista del seu parlament: «Hem de ser més, eixamplar el nostre espai. No m’agradaria venir a altres congressos i parlar com avui de zones on encara estem poc implantats».

Voluntat d’aglutinar

Illa, la tossuderia del qual destaquen tant companys de partit com rivals d’hemicicle, ha confeccionat una executiva a la seva mida per intentar assolir el cim. D’una primera anàlisi dels noms sobresurt la voluntat d’aglutinar: hi ha veterans i joves i ponderació en el pes de les federacions. Ja es coneixia que el president del partit serà Miquel Iceta, en substitució de Nuria Marín, que passa a ser vicepresidenta. I que Núria Parlon, que va perdre el 2016 la carrera per liderar el partit, torna a la primera línia com a secretària de Polítiques de Seguretat. Ahir van transcendir la resta de noms, on destaca José Luis Jimeno com a secretari d’Organització. Per sobre seu, Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, serà la viceprimera secretària d’Organització i Acció Electoral. També sobresurten Jaume Collboni (en Política Municipal), Alícia Romero (en Acció Política) o Meritxell Batet (Millora de l’Autogovern i Programes). Tot està preparat perquè, avui, el president del Govern, Pedro Sánchez, doni la benedicció a la candidatura d’Illa.