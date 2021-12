Unes 35.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, van participar ahir en la manifestació convocada per Som Escola en defensa de l’actual model d’immersió lingüística catalana i en contra de la «intrusió» dels tribunals. La marxa, organitzada arran de la sentència recent del Tribunal Suprem que obliga el Govern a impartir el 25% d’hores lectives en castellà, va comptar amb el suport d’unes 50 entitats culturals, sindicals i socials, a més d’una nodrida representació de membres de l’executiu català, liderats pel president Pere Aragonès. Tot i això, ni els membres del Govern ni cap representant de partits polítics -en la marxa es van deixar veure membres d’ERC, Junts, la CUP i els comuns- va participar en els parlaments que van tancar la manifestació.

La protesta es va iniciar a la plaça de Tetuan i es va desplaçar pel Passeig Sant Joan fins a la cruïlla amb Lluís Companys, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. «És intolerable la intrusió dels tribunals al model educatiu», va reivindicar una de les lectores del manifest consensuat entre les entitats convocants. «És un escarni als professionals de l’educació», van afegir.

Els partits independentistes i les entitats afins van ampliar el seu perímetre d’influència i van sumar actors més enllà de l’estelada per defensar l’actual sistema educatiu català. Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, per exemple, van participar en la manifestació. Un acte d’autodefensa contra els «continus atacs polítics per minoritzar» la llengua catalana, segons els organitzadors.

L’últim, segons van recordar, el del líder del PP, Pablo Casado, que va afirmar divendres que els mestres impedeixen anar al lavabo als nens que no parlen català. Declaracions que estan estudiant els serveis jurídics de la Generalitat, segons va anunciar Aragonès, per emprendre possibles accions judicials contra el líder conservador per «incitar a l’odi». Junts sí que va anunciar una querella contra el líder del PP.

Els partits van deixar el protagonisme de la manifestació a les entitats socials i els polítics van quedar relegats a la tercera fila de la marxa i absents durant els parlaments de tancament de l’acte, amb la intenció de reforçar el sentit transversal de la convocatòria. «Ara i sempre, l’escola en català» va ser el lema de la pancarta que subjectaven una vintena de personalitats com Jordi Cuixart (Òmnium), Elisenda Paluzie (ANC) o els líders sindicals de CCOO (Javier Pacheco) i UGT (Camil Ros), a més de diferents representants d’entitats civils i veïnals.

Si bé els polítics no van participar en els parlaments, en declaracions als mitjans abans de començar la marxa, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va advertir de «l’ofensiva del nacionalisme espanyol, que vol utilitzar les escoles catalanes» per soscavar la cohesió social a la comunitat amb la finalitat d’«esgarrapar quatre vots, no a Catalunya, sinó fora de Catalunya». Per part seva, la presidenta del Parlament i referent de Junts, Laura Borràs, va afirmar que l’Estat espanyol «no domina l’idioma de la diversitat i la riquesa» perquè només domina «el de la imposició».

El català, «en risc»

Els lectors del manifest de Som Escola van denunciar que el català «està en risc», van instar el Govern a blindar l’actual sistema d’immersió lingüística i el Govern de Pedro Sánchez a respectar-la. El futur de la llengua ha ocupat part de l’agenda política de les últimes setmanes, i és objecte d’intens pols polític entre ERC i el PSOE durant la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat. Finalment els republicans, malgrat els intents de vetar els comptes públics, van acabar pactant amb els socialistes obligar les plataformes com Netflix o HBO a dedicar cada any 15 milions d’euros a produir obres en les llengües cooficials de l’Estat.