El Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme -que aglutina 40 institucions mèdiques-, la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE), la Unitat de Control del Tabac de l’ICO i, entre d’altres, entitats com NoFumadores.org ja han remés a Sanitat les seves aportacions a l’esborrany del Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme (PIT) 2021-2025. Per fer-lo viable, reclamen un pressupost econòmic i proposen un nou impost per a la compra de cigarrets que el financi.

L’esborrany del PIT introdueix la prohibició de fumar en vehicles particulars, busca equiparar per llei les restriccions a les cigarretes electròniques i expressa la voluntat del Govern de guanyar espais lliures de fum, com ara les terrasses dels bars i restaurants. Tot i això, el document no posa dates a les accions ni estableix partides econòmiques per al seu finançament. El ministeri va donar de termini fins al 15 de desembre perquè les societats mèdiques i científiques i les entitats fessin aportacions a l’esborrany del pla, un pas que també han de fer les comunitats autònomes.

El Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme (CNPT) ha presentat les seves propostes i la primera demanda és que «el pla hauria de comptar amb un pressupost i una memòria econòmica per poder executar les actuacions» i demana seguir l’estela d’altres països «establint un impost» específic als productors/venedors de productes de tabac» per sufragar les despeses de les mesures.

En aquesta mateixa línia, la Societat Espanyola d’Epidemiologia veu «preocupant» que el pla de Sanitat no tingui pressupost «ni que no indiqui qui finançarà les accions proposades», i suggereix que «un percentatge de la recaptació per tabac vagi directament dirigida a implementar» les mesures del pla, crear una agència de monitorització i fins i tot beques d’avaluació.

Des de l’entitat XQNS, el seu portaveu, Joseb Zabala, explica que en les esmenes al pla destaca incorporar un «fons de finançament finalista» que provingui dels impostos al tabac. «Si no es dota d’un suport econòmic real, el PIT serà paper mullat», adverteix. En les seves propostes es posa d’exemple França, on des del 2016 hi ha un «gravamen finalista a la indústria i distribució del tabac», un impost del 5,6 % sobre el preu del paquet que permet «l’accés de les organitzacions que treballen en la prevenció del tabaquisme al finançament de projectes preventius i terapèutics».

L’entitat NoFumadores.org també urgeix a una «important partida pressupostària» i creu que el «cost» del pla «ha de recaure principalment a la indústria del tabac, la seva distribució i comercialització en forma d’un gravamen».

La Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) parla del document del Ministeri com «un pla tímid o imprecís en diversos aspectes».