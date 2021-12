És difícil que el PSC tingui algun cop un congrés més plàcid que el conclave extraordinari d’aquest cap de setmana a Barcelona, que ha consagrat Salvador Illa com a líder absolut del partit. Com a mostra, la seva proposta per a l’executiva no va rebre cap vot en contra. En aquestes circumstàncies, tant el nou primer secretari socialista com el president del Govern, Pedro Sánchez, van clausurar la cita augurant que Illa ha fet el primer pas en el camí cap a la Generalitat. Sánchez va arribar al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona directe des de la delegació del Govern, on havia advertit sobre l’empitjorament de la pandèmia. Però al congrés del PSC es va sumar en gairebé tot moment a l’ambient festiu i optimista que van mantenir els socialistes catalans durant tot el congrés. El president del Govern va voler donar una empenta a Illa en el seu objectiu de convertir-se en president, i va lloar la seva manera d’«estendre ponts» com un dels seus principals actius polítics.

Abans de Sánchez, Illa havia demostrat en el discurs de clausura que ha interioritzat que l’objectiu a partir d’ara és arribar a la Generalitat. «Comença el camí per governar Catalunya», va dir diverses vegades. Però també va reivindicar la història del partit. Després d’un emotiu acte en què van participar familiars d’històrics del socialisme català -Joan Reventós, Jordi Solé Tura, Ernest Lluch, Carme Chacón-, i on també es va defensar la figura de Josep Tarradellas, Illa va assegurar que «el PSC no ha fallat mai Catalunya». I, com Sánchez, es va referir a la polèmica lingüística a les aules catalanes que aquests dies mobilitza tant la dreta com els independentistes. «El PSC va evitar segregar els nens per llengua. No ens dividiran per la llengua. No ho aconseguireu. Som un sol poble!», va assegurar en la part que va ser més aclamada del seu discurs. Contra aquest enfrontament, i després dels «deu anys dolents» del procés, Illa va oferir el seu partit com a solució. «Diem als catalans que hi ha un altre camí ampli, en què cabem tots. És difícil, no ho amaguem. Volem prosperitat per a tots, un finançament just, seguretat als barris, donar certeses. Catalunya el va començar a recórrer el 14 de febrer i cada cop ens trobem més gent en aquest camí», va afirmar el líder dels socialistes catalans.

Sánchez elogia Illa

«El PSC està en unes extraordinàries mans. Són necessaris polítics com Salvador, a Catalunya i a Espanya. És una persona no només de conviccions fermes, sinó recte, sempre disposat a estendre ponts, preparat, bon gestor», va assenyalar Sánchez sobre el nou líder del PSC. «Em teniu com un més perquè Salvador Illa sigui, quan toqui, el proper president», va afegir al final del seu discurs. El president del Govern va certificar la proximitat amb el socialisme català afirmant que ell se sent «tant del PSOE com del PSC». I, de nou, va voler situar el socialisme al centre del tauler polític quan va assegurar que rebrà crítiques per fer aquesta afirmació: «Els més excloents diran que és la prova que el PSC ha perdut el braç catalanista i que Sánchez s’ha llançat als braços del sobiranisme».

Sánchez va reivindicar aquesta capacitat de fomentar la «convivència» no només com una virtut del líder del PSC, sinó de tot el socialisme espanyol. Després de queixar-se que l’oposició a Espanya no estén ponts com Illa, sinó que està instal·lada en la baralla, Sánchez es va referir a la polèmica lingüística a les escoles catalanes. «Hem de construir convivència a les aules. I entenent que la llengua és un formidable vehicle per a l’entesa i la convivència, en aquest punt estarà sempre el socialisme català i espanyol», va afirmar. D’altra banda, Sánchez va presumir tant de recuperació econòmica com de les polítiques socials del seu Govern, que, va assegurar, estan servint com a exemple diferents governs europeus, per exemple l’alemany.