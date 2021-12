La Conselleria d'Interior ha destituït el major Josep Lluís Trapero com a cap dels Mossos d'Esquadra, que ha ocupat la màxima responsabilitat del cos en dues etapes diferents: del 2013 al 2017 i des del novembre de l'any passat fins ara. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha decidit substituir-lo pels fins ara comissari en cap de la regió policial del Camp de Tarragona, Josep Maria Estela. Estela té 51 anys i és llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida, té un màster en Polítiques Públiques de Seguretat i un programa superior de direcció i gestió de la seguretat pública per la Universitat Oberta de Catalunya. Forma part del cos de Mossos d'Esquadra des de l'any 1994 i ha treballat en sis de les nou regions policials del país. Ha estat comissari en cap de la regió policial de les Terres de l'Ebre i de la regió del Camp de Tarragona, càrrec que ocupava actualment. També ha estat sotscap de Ponent, inspector en cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) del Bages, sergent en cap de l'ABP del Pallars Sobirà o agent de la unitat de seguretat ciutadana a la comissaria de Figueres, entre d'altres.

Ha impartit docència a l'Escola de Policia de Catalunya i l'any 2014 va formar part d'un projecte del comitè de prevenció de la tortura del Consell d'Europa, en el qual va treballar amb la policia d'Albània pel que fa als procediments de detenció i les garanties de les persones detingudes. Alhora, Joan Ignasi Elena ha volgut fer un reconeixement explícit a la feina duta a terme pel major Trapero durant tots els anys que ha estat al capdavant del cos i ha expressat la voluntat de seguir comptant amb la seva experiència en benefici de la seguretat pública del país. Rosa Bosch i Eduard Sallent formaran part de la nova cúpula directiva del cos Juntament amb Estela, Rosa Bosch i Eduard Sallent s'incorporaran a la nova cúpula directiva del cos de Mossos. Rosa Bosch té 49 anys i és diplomada en Activitats i Empreses turístiques i postgrau en polítiques de seguretat. Forma part del cos de Mossos des de l'any 1995. Entre el 2008 i el 2012 va ser cap de l'Àrea Bàsica Policial de Sant Feliu de Llobregat, i l'any 2012 va passar a liderar l'àrea de Cooperació Internacional del cos, fins a promocionar convertint-se el 2019 en sotscap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. Ha estat convidada per la Secretaria d'Estat dels Estats Units al programa formatiu International Leadership Visitors Programme, orientat a la preparació de nous lideratges en l'àmbit de les relacions internacionals. Per la seva banda, Eduard Sallent té 49 anys i és llicenciat en Filosofia. Va ser comissari en cap del cos entre juny del 2019 i novembre del 2020. També ha estat al capdavant de la Comissaria de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació i de la Comissaria General d'Informació, i actualment és el cap de la regió policial Metropolitana Sud. Ha estat també professor de l'Institut de Seguretat Pública impartint formació sobre deontologia policial i drets humans.