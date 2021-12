Els Mossos d'Esquadra han dissolt una concentració nocturna d'un miler de vehicles personalitzats ('tuning') i esportius al polígon industrial La Serreta de Sant Fruitós de Bages. Va ser la matinada de dissabte passat després que el cos detectés concentracions similars, sense estar comunicada i amb la sospita que s'hi feien curses il·legals. Per aquest motiu, es va fer un dispositiu a la Regió Policial Central. Passades les 23 h de dissabte, es van rebre avisos d'una gran concentració de vehicles. Patrulles del cos i de la policia local van constatar que es col·lapsaven els accessos per la carretera C-16c fins a omplir tot el polígon. En total es van posar 68 denúncies pe infraccions de trànsit i 8 per consum o tinença de drogues i armes prohibides.

Arran del dispositiu policial, els vehicles participants van anar marxant i cap a les dues de la matinada la zona va quedar buida. Tot i això, una part dels vehicles van concentrar-se de nou a un altre polígon, al de Les Vives de Sant Vicenç de Castellet, arribant a ser uns 300. En aquest punt es va repetir el dispositiu i cap a dos quarts de tres de la matinada els vehicles van marxar del lloc. Durant aquella matinada hi van haver quatre accidents de trànsit a la zona. Un va ser per un encalç entre quatre vehicles a la C-55 km i els altres tres, a l'interior del polígon la Serreta de Sant Fruitós. Pel que fa a les infraccions, en total es van interposar 68 denúncies per fets relatius al trànsit, 6 denúncies per consum o tinença de drogues i 2 denúncies per tinença d’armes prohibides. També es va detenir una persona que tenia pendent un ordre de detenció. Durant els pròxims caps de setmanes es faran més dispositius policials per evitar noves concentracions.