Fiança de 23 milions per posar pròtesis defectuoses

El jutge de Reus que investiga l’anomenat «cas Innova» de presumpta corrupció ha imposat una fiança civil de 23 milions d’euros per cobrir les eventuals indemnitzacions de 48 afectats per la col·locació de les pròtesis mèdiques caducades i defectuoses de la marca Traiber. L’hospital de Sant Joan de Reus concentra a 36 d’aquests pacients, mentre la resta es reparteixen per Catalunya i un cas a Aragó. Dels 23 milions d’euros han de respondre tres directius de l’empresa Traiber i els nou metges que presumptament cobrar-vos comissions il·legals per implantar aquestes pròtesis, però també l’Agència Espanyola del Medicament. El CatSalut, l’nstitut Català de la Salut (ICS) i l’asseguradora Zurich respondran per 22,5 milions d’euros (els perjudicats a Catalunya). En el llistat de responsables civils també figura l’Ajuntament de Reus.