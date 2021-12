La Fiscalia Superior de Catalunya ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investigui únicament per un delicte de desobediència, que no comporta presó i només suposaria una pena d’inhabilitació i multa, a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que abans de ser aforada havia estat processada per malversació de fons públics pels preparatius del referèndum de l’1-O.