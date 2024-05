El Suprem obre judici oral contra Reguant per no respondre a les preguntes de Vox

El Tribunal Suprem ha obert judici oral contra la diputada de la CUP-NCG Eulàlia Reguant. Així ho va informar ahir al matí la formació anticapitalista, en una roda de premsa al Parlament. La pròpia Reguant -aforada en ser ara diputada- va cridar l’independentisme a utilitzar la seva causa i la «repressió» com un «bumerang» des del Parlament contra l’Estat.

La Fiscalia demana sis mesos de presó i inhabilitació contra la diputada anticapitalista per un delicte de desobediència greu, en negar-se a respondre a Vox durant el judici del procés. El diputat Xavier Pellicer va explicar que la defensa de Reguant presentarà un escrit de nul·litat contra el procediment, i demanarà que el Suprem torni a començar la instrucció de la causa.

La majoria de diputats i diputades de la CUP van comparèixer conjuntament a la roda de premsa per informar que el Suprem ja ha notificat l’obertura de judici oral contra Reguant. La defensa de la parlamentària calcula que aquesta setmana es donarà trasllat de la notificació per tal de fer-ne l’escrit, on Reguant demanarà la seva lliure absolució i la nul·litat del procediment. La CUP entén que ni el jutjat ni la Fiscalia no eren competents perquè Reguant és aforada.