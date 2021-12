Pere Aragonès ha traslladat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que les mesures que ha exposat en el marc de la Conferència de Presidents són «clarament insuficients». Així, Aragonès li ha reclamat «mesures més valentes, coordinades i a tot l'Estat, amb els matisos convenients per adaptar-se a la realitat epidemiològica de cada territori». El president de la Generalitat ha reclamat l'extensió del fons covid per al 2022 per reforçar el sistema sanitari i crear ajudes econòmiques pels sectors afectats. Aragonès, «sorprès» per les «poques mesures» anunciades per Sánchez, ha demanat que s'apliquin restriccions a altres comunitats autònomes i ha instat a seguir l'exemple d'altres països europeus.

En la seva intervenció, Aragonès ha demanat extendre els fons covid per a l'any vinent. És una referència que han fet alguns altres dels seus homòlegs, però no Sánchez. El cap de l'executiu català també ha reclamat que els pares amb fills que hagin de fer quarentena puguin demanar la baixa laboral per fer-se'n càrrec. El president del Govern ha exposat les mesures aplicades a Catalunya, entre les quals hi ha toc de queda pels municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència de casos superior a 250; el tancament de l'oci nocturn; la limitació de les trobades a un màxim de 10 persones a interior i exterior; i la limitació d'aforament en restaurants, comerços i cultura. Algunes d'aquestes mesures encara estan pendents de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aragonès ha emplaçat la resta de comunitats autònomes a prendre mesures de restricció i ha remarcat «la forta interacció entre territoris» durant les festes de Nadal. En aquesta línia, ha reclamat responsabilitat, «sabent que prendre mesures no és fàcil ni popular, però sí necessari». En la demanda de mesures «coordinades», Aragonès s'ha alineat amb el lehendakari Iñigo Urkullu. El president de la Generalitat ha intervingut en la Conferència de Presidents des del Palau de la Generalitat, de manera telemàtica.

«S'equivoca perquè no pren mesures ara»

Aragonès també ha advertit que l'Estat «s'equivoca perquè no pren mesures ara» per controlar la sisena onada i s'ha mostrat «decebut i disconforme» amb les decisions del govern espanyol. En la roda de premsa posterior a la Conferència de Presidents, s'ha reafirmat en les mesures preses pel Govern i ha dit que l'obligatorietat de la mascareta en exteriors «s'ha fet per fer veure que s'estan prenent decisions». Aragonès ha criticat que Pedro Sánchez ha respost amb «evasives» les peticions de la Generalitat i de «la pràctica totalitat» de comunitats autònomes d'engegar un fons covid el 2022. El cap del Govern el veu necessari per reforçar el sistema sanitari i compensar els sectors afectats per les restriccions. Aragonès, que ha comparegut al Palau de la Generalitat després d'haver participat per videoconferència a la trobada de presidents, ha criticat «la tebiesa de les mesures» i «la manca d'ajudes econòmiques». El cap del Govern creu que «no responen a la gravetat de la situació» i que tampoc van «en sintonia» de les recomanacions de la comunitat científica, que demana «actuar amb valentia per frenar la sisena onada». El president del Govern assenyala que cal prendre decisions «no populars, però imprescindibles» i que no fer-ho «és temerari».

Sobre el fons covid per a l'any que ve, Aragonès ha explicat que és una demanda compartida amb altres territoris de l'Estat espanyol, que també ho han exposat a la Conferència. El president coincideix amb Sánchez que cal «reforçar la vacunació» però ha exigit més recursos per afrontar l'augment en l'activitat sanitària i per compensar els sectors afectats per les restriccions. El Govern va decidir reduir els aforaments en restauració, comerços i cultura. Aquesta petició ha estat resposta, ha dit Aragonès, amb «evasives» i «sense concrecions», tampoc per la demanda que els pares amb fills que hagin de fer quarantena puguin demanar la baixa laboral per fer-se'n càrrec.

Qüestiona l'efectivitat de l'ús de la mascareta en exteriors

Al mateix temps s'ha reafirmat aquest dimecres en les mesures anunciades pel Govern per frenar l'increment de contagis de covid-19. Després de la reunió mantinguda amb els altres presidents autonòmics i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Aragonès ha reconegut que les mesures proposades són «dures» però s'aplicaran «per responsabilitat» un cop el TSJC les autoritzi. «De vegades s'han de prendre decisions que no són populars», ha dit. D'altra banda, ha indicat que la vacunació és «fonamental, però no suficient» davant d'un escenari d'increment rècord de contagis i ha qüestionat l'efectivitat de l'ús obligatori de la mascareta en exteriors que imposarà l'executiu espanyol. «La meva sensació és que aquesta mesura s'ha pres més per fer veure que s'estan prenent decisions que no per l'efectivitat de la mesura en si», ha indicat en roda de premsa Aragonès. El president ha insistit que «és evident» que calen mesures encaminades a reduir la mobilitat i la interacció social.

En aquest sentit, el Govern es manté ferm en la defensa de les mesures que vol aplicar, com la restricció de trobades a 10 persones, el tancament de l'oci nocturn, la reducció d'aforaments en restauració (50%) i comerç, cultura i esport (70%) i el toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada. Així mateix, també ha argumentat que calen mesures econòmiques per compensar els sectors afectats i ha indicat que el Govern ja hi està treballant. El president confia, a més, que el fet que no s'hagin adoptat mesures similars consensuades a tot l'Estat «no ha d'interferir» en la decisió del TSJC sobre les mesures sol·licitades, que ha subratllat «estan justificades i s'adopten per criteris estrictament sanitaris ponderats amb la resta de drets».

Vacunació i quarantenes

Segons Aragonès, el govern espanyol ha traslladat que la vacunació ho canvia tot, un extrem que la Generalitat no comparteix. En aquest sentit, ha explicat que al ritme actual de vacunació -entre tercera dosi i els més petits- es podria arribar a protegir bona part de la població al març i ha advertit que des d'ara fins llavors venen dies en què es preveu interacció i mobilitat. «La vacunació és fonamental, però no és suficient», ha dit. Les projeccions, ha afegit, situen els positius de covid-19 en 25.000 casos diaris a principis de gener i fins a 50.000 al febrer, uns calendaris en què «no hi ha temps suficient» per administrar totes les vacunes que calen. «Anem a un increment rècord de contagis i això impacta en hospitalitzacions i UCI», ha avisat, un escenari que no es podrà combatre únicament amb la vacunació «ni per descomptat» amb l'ús de la mascareta en espais exteriors.

Sobre el fet que els vacunats no hagin de fer quarantenes si són contactes estrets, Aragonès ha destacat que qui ha canviat de criteri és la Comissió de Salut Pública (estatal) i ha reiterat que si Catalunya seguirà aquest mateix protocol, és per no generar més «confusió» a la ciutadania. En relació amb la possibilitat de suspendre o no cavalcades, de moment el president ha defensat la necessitat que no hi hagi aglomeracions i ha indicat que se seguirà treballant amb els ens locals per analitzar-ho.