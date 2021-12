El PSC, ERC i Junts han posat fre, de nou, a la sempiterna renovació de càrrecs dels organismes dependents de la Generalitat. Segons fonts pròximes a la negociació trilateral, «es va molt lent» en un assumpte farragós en què l’aspecte tècnic té el seu què, per tal com cada organisme necessita la seva pròpia mecànica. Fa unes setmanes, la previsió amb què treballaven aquestes forces era arribar al ple d’aquest dijous, l’últim del 2021, amb un acord, com a mínim, sota el braç del primer dels organismes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Fonts dels partits donen per descartada la qüestió, a poc més de 48 hores per a la celebració del conclave.

¿Pot haver afectat la polèmica del català, el posicionament del PSC en les mocions de la setmana passada i la seva absència de la manifestació a favor de la immersió lingüística en l’equació? Veus dels partits independentistes neguen que aquesta sigui la qüestió i ho atribueixen a una lentitud que propicia que, contra el que s’havia estipulat, no s’hagi entrat encara en la gran qüestió: els noms. Algun dels tres partits sembla que, de moment, no està preparat per abordar-ho. Els principals organismes a renovar, a més del CAC, són el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de Garanties Estatutàries, entre d’altres. I la joia de la corona, és clar, és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la qual depenen TV-3 i Catalunya Ràdio. En aquest organisme, de sis consellers i un president, el repartiment de les cadires es pretén que sigui global en tots els ens i sembla ja definit en funció dels resultats de les últimes eleccions. Així, el PSC, guanyador, hi tindria tres consellers; i ERC i Junts, dos cadascun, fent valer la majoria independentista existent al Parlament. En paral·lel, si es respecten els acords previs entre els socis secessionistes, i certa lògica electoral, la presidència de l’anomenada Corpo recauria en els republicans. Tot i que, de segur, el nom de l’escollit o escollida haurà de ser bastant consensuat amb els postconvergents. Com a novetat a futur, els directors de la televisió i la ràdio pública s’elegiran via concurs i no per designació com fins ara. El PSC es conforma amb votar els càrrecs després de Nadal Superat el congrés del PSC, l’últim gran assumpte pendent de la política catalana abans de final d’any és la renovació de les desenes d’alts càrrecs de designació parlamentària, pendent en alguns casos des de fa més de cinc anys. Els socialistes negocien contrarellotge amb ERC i JxCat per arribar a un acord global, però la portaveu parlamentària del partit, Alícia Romero, ja deixa clar que es conformen que l’anunci d’aquest pacte sigui el que arribi abans de Nadal, tot i que les votacions que el consagrin no es produeixin fins el 2022.