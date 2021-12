El Govern destinarà 20 milions d'euros en ajuts directes a l'oci nocturn arran del nou tancament del sector, anunciat dilluns per l'ascens de la variant òmicron. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que és la línia més important impulsada fins ara per aquest sector, i se suma als 40 milions destinats fins ara a aquest tipus d'establiments, molt colpejats per les restriccions derivades de la pandèmia. Ara, l'executiu parlarà amb el sector per acabar de perfilar les condicions dels ajuts. Segons Torrent, «Catalunya és el territori de l'Estat que més ajuts directes ha donat als sectors afectats per les restriccions».

El conseller d'Empresa i Treball ha assegurat que el Govern no vol «deixar ningú enrere» i que cap dels sectors afectats per les restriccions «quedin al marge». En declaracions a l'ACN, Torrent ha reconegut que prendre mesures per evitar més contagis de la covid «són una mala notícia» per al sector de l'oci nocturn. «Segurament hauria estat més fàcil no prendre mesures, però la situació empitjoraria i molt», ha afegit. Torrent ha explicat que aquesta mateixa setmana es reunirà amb el sector per acabar de perfilar els detalls d'aquestes ajudes, com el calendari i els imports màxims per sol·licitud. El conseller ha destacat que aquestes ajudes s'hagin donat a conèixer just 48 hores després de l'anunci del Govern sobre les restriccions davant l'explosió de casos per la variant òmicron i que preveuen el tancament de l'oci nocturn i les restriccions a l'interior de restaurants (50% d'aforament) i comerços (70%), entre d'altres.

El titular d'Empresa ha assenyalat que volien actuar amb «celeritat» i en «només unes hores» després que el sector de l'oci nocturn vegi molt afectat el seu nivell d'activitat i d'ingressos per les noves mesures però també pels 22 mesos de pandèmia. Torrent ha remarcat que les ajudes que ha impulsat la Generalitat per fer front als efectes de la pandèmia tripliquen les d'altres comunitats, amb 182 euros per persona davant els 60 de mitjana al conjunt de l'Estat.