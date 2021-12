El Govern ha decidit presentar una querella contra el líder del PP, Pablo Casado, davant el Tribunal Suprem per les seves paraules en què assegurava que el professorat català no deixa anar al lavabo als escolars castellanoparlants. Així ho va anunciar la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja.

Casado va afirmar el passat dia 17, en un acte de partit a Galícia: «¿Es pot tolerar de veritat que a un nen de cinc anys se li demani apedregar i aïllar a classe? ¿Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar els nens al lavabo perquè parlen en castellà? ¿Es pot tolerar que hi hagi nens que perquè parlen en castellà a l’hora de pati els fiquin pedres a la motxilla? ¿Es pot tolerar que als fills de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional se’ls assenyali a classe i es digui que aquests nens no poden estar integrats?». Davant d’això, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja va afirmar que després d’un estudi per part dels serveis jurídics del Govern, es constata que són paraules que «ataquen el professorat i el sistema educatiu» de Catalunya «sabent que estava mentint». «Acusa el professorat de delictes contra la integritat moral», va afegir, i va advertir que «hi ha línies que no es poden traspassar, són declaracions d’un responsable polític acusant de delinqüent la comunitat educativa».

D’altra banda, el Govern va acordar crear 4.000 noves places de funcionaris públics, dels quals la majoria seran docents no universitaris (2.129), seguida de Mossos (840), Bombers (240) i Agents Rurals (un centenar), més funcionaris de l’administració penitenciària. L’objectiu de l’Executiu és arribar a les 5.100 places.

La Generalitat també va aprovar un decret llei per impulsar les energies renovables i les instal·lacions que milloren l’eficiència energètica o hídrica.