La recusació amb la qual l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tracta d’apartar al jutge Pablo Llarena del procediment que roman obert en el Tribunal Suprem, a l’espera que estigui a la disposició de la justícia espanyola, no es resoldrà previsiblement abans de la setmana del 10 de gener, perquè l’última paraula sobre aquest tema la tindrà el ple de la Sala Segona.

Fonts de l’alt tribunal van assenyalar a aquest El Periódico que s’havia decidit donar tràmit a la recusació, a la qual també es van sumar els fugits Clara Ponsatí i Toni Comín, encara que podia haver estat rebutjada de ple, com va fer el Tribunal Constitucional amb una iniciativa similar contra els magistrats Concepción Espejel i Enrique Arnaldo. El Suprem va sol·licitar a la Fiscalia i a Vox, com a acusacions, però també als declarats en rebel·lia personats en el procediment, com la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i l’exconseller Lluís Puig, que es pronunciïn sobre l’incident. El ministeri públic ja ho va fer en contra de la recusació.

Fins la Generalitat

Les parts disposaven de cinc dies des que van ser notificats per a oposar-se o sumar-se a la iniciativa de Puigdemont, termini després del qual li arribarà el torn a Llarena, que tot apunta al fet que rebutjarà apartar-se, perquè d’una altra manera s’hauria abstingut i no hagués estat necessari donar tràmit a l’incident. Llavors es nomenarà un instructor de l’expedient.

Les fonts consultades destaquen que la trajectòria professional del magistrat instructor de la causa del «procés» ha estat reconeguda per multitud d’institucions i entitats, inclosa la mateixa Generalitat. D’aquí ve que no sembli que la recusació, basada en el fet que va ser premiat per la Fundació Villacisneros, que es declara defensora de «la unitat d’Espanya i de l’orgull de ser espanyol», tingui molta aparença de prosperar.

L’incident va ser ampliat el dia 17 en un escrit, que destaca que «assegut a primera fila» en el lliurament del premi estava Javier Ortega-Smith, secretari general de Vox, que exerceix l’acusació popular en el procediment. En qualsevol cas l’última paraula la tindrà la Sala Segona del Suprem, que serà pràcticament impossible que es reuneixi abans del pròxim 10 de gener, ja que en el període nadalenc els magistrats disposen de dies lliures i aconseguir l’assistència de tots ells serà difícil que es produeixi abans.

A més, l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentat un altre escrit davant la Sala del 61 del Suprem per a apartar al president de la Sala penal, Manuel Marchena, i els magistrats que van jutjar el «procés» de la recusació de Llarena. Considera que tots ells estan contaminats per a decidir sobre si el seu company de tribunal ha de seguir o no al capdavant de la instrucció contra l’expresident. La del 61 és la que s’ocupa de les recusacions contra presidents de sala o de més de dos magistrats d’una sala. Boye no vol que Marchena o els seus companys Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral i Ana Ferrer resolguin la recusació de Llarena. Boye es remet a l’article 219 de la llei orgànica del poder judicial que assenyala com a motiu d’abstenció l’«haver participat en la instrucció de la causa penal o haver resolt el plet o causa en anterior instància».