El Grup de Recerca en Biologia Computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya (Biocomsc) apunta que es comencen a notar «fortament» els efectes de terceres dosis i l’entrada de la variant òmicron en perfil d’edats d’incidència. D’acord amb dades de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), el Biocomsc destaca que en aquests moments hi ha tres vegades menys casos entre persones de més de 80 anys que entre adults joves. També preveu que la població de 60 a 70 noti efectes bons d’aquí a poc temps anant cap a incidències per sota de la mitjana i desitgen que el creixement lent en els majors de 60 es mantingui amb la nova variant. Per últim, el Biocomsc fa una crida perquè es vacuni als majors de 50 anys «en el menor nombre de dies possibles».

Paral·lelament, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va explicar que estan trobant que hi ha gent que està posposant la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 fins després de Nadal. Ho fan per evitar trobar-se malament, segons explica, i va alertar que el risc que corren és el de contagiar-se mentre esperen. «És un problema amb el qual ens estem trobant i que ens preocupa», va dir en una entrevista a La Vanguardia. Cabezas va assegurar que hi ha dosis suficients per totes les franges obertes. De fet, hi ha 160.000 cites fins al 31 de desembre i 400.000 fins al 31 de gener. Salut preveu obrir la franja de 40 a 49 anys «en els propers dies».

Propostes dels assessors

D’altra banda, la presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern, Magda Campins, va defensar que els contactes estrets de positius de covid-19 facin quarantena, estiguin o no vacunats. Campins es va alinear així amb el Departament de Salut i es va allunyar de la postura de la Comissió de Salut, que va acordar que no sigui necessària la quarantena entre els vacunats. La doctora va assegurar que les mesures que ha pres el Govern estan «ben encarrilades», tot i que el comitè en proposava de més dràstiques. Entre aquestes, no descarten un confinament estricte en el pitjor dels escenaris. Una situació a la qual creu que es podria arribar si no s’aplica cap restricció. Pel que fa al toc de queda, o confinament nocturn, va explicar que el comitè no l’havia proposat. Campins va valorar que aquesta pot ser una mesura efectiva en nits assenyalades, com la de Cap d’Any, però va posar en dubte que ho sigui de manera generalitzada.

D’altra banda, va defensar anul·lar les cavalcades de reis perquè implicaran l’aglomeració de molts nens de 0 a 9 anys, on hi ha les incidències més altes de la covid-19 ara mateix. «No seria prudent», va dir. En aquesta línia, va apostar per esperar al 3 o 4 de gener per decidir si el retorn dels nens a les aules s’hauria de posposar, més enllà del 10 de gener. Campins va apostar també per accelerar les terceres dosis i va considerar que ajudaria que els tests d’antígens fossin gratuïts i la gent se’ls pogués fer, tot i que seguint unes determinades pautes. Respecte a això, hi ha alguns ajuntaments que ja han suspès les cavalcades. Aquest és el cas de l‘Ajuntament de Rubí per tal d’evitar una «concentració massiva» de persones. Com a alternativa, es repetirà l’experiència del darrer Nadal i s’obrirà el parc del Castell per acollir el campament reial. Altres ciutats metropolitanes també valoren recuperar aquest format per si la situació sanitària els acaba empenyent a suprimir la cavalcada, com Terrassa, Sabadell o Vilanova i la Geltrú. Tant si se suspèn com si no, altres ciutats com Mataró i Badalona ja tenen previst la instal·lació del campament reial com a activitat complementària a la cavalcada del 5 de gener, que per ara es manté. Els ajuntaments admeten que la decisió dependrà del que diguin les autoritats sanitàries.