La fiscalia s'ha oposat al toc de queda i a limitar les trobades socials a 10 persones, dues mesures plantejades pel Govern per aturar la variant òmicron de la covid-19 i que requereixen aval judicial. El ministeri públic defensa que hi ha una «manca de motivació reforçada» i afegeix que no són suficients les raons o els arguments donats per la Generalitat per limitar drets fonamentals. Considera també que no justifiquen els fins pretesos de disminució de contagis. Al contrari, afirma que són unes mesures «severes, extenses, molt restrictives, intenses i generalitzades» i que no han estat degudament motivades, ni les veu idònies ni necessàries segons allò que explica l'informe tècnic aportat per Salut.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha de decidir en les pròximes hores si avala un confinament nocturn entre la una de la matinada i les sis del matí en els municipis de més de 10.000 habitants i amb una incidència superior a 250 casos, així com que les reunions socials no puguin superar les 10 persones. Previ a aquesta decisió, la fiscalia ha emès el seu posicionament, que és contrari al fet que el TSJC les avali. En les conclusions, la fiscalia apunta que són diversos i importants els drets fonamentals que es veuen afectats per les restriccions proposades pel Govern, com la llibertat de circulació, els drets a la intimitat familiar i de reunió, el dret a la igualtat, el dret a la intimitat i el de protecció de dades. Per això, considera que es justifiqui el principi de proporcionalitat i que la mesura sigui l'adequada i menys restrictiva per evitar el dany i el contagi. Sánchez recupera les mascaretes a l’aire lliure i accelerarà la vacunació El ministeri públic analitza si els arguments sanitaris aportats pel Govern, d'augment de la incidència, col·lapse del sistema sanitari i que els vacunats poden seguir contagiant; estan degudament motivats. En aquest sentit, recorda que quan el TSJC va aprovar les mesures del 25 de novembre (aplicació del certificat covid en restauració i gimnasos), ja va alertar que l'adició accentuada i sense fre de més activitats requeria una major motivació i justificació reforçada. En el cas concret, la fiscalia creu que no és suficient amb justificar una dada d'incidència ni consideracions de prudència o protecció, sinó que ha de ser «indispensable» per la situació epidemiològica. Així, afirma que «no s'ha demostrat» que la implantació de les mesures compleixin aquestes condicions.