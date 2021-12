El sindicat Infermeres de Catalunya denuncia que les direccions de diversos hospitals i centres d’atenció primària hagin decidit denegar les vacances de Nadal als sanitaris i consideren que s’hauria d’haver establert un pla d’enfortiment de dotació de professionals per fer front «a l’excepcionalitat i al dèficit estructural», en el context de la sisena onada. En un comunicat, el sindicat adverteix que haver de doblar torns o fer hores extraordinàries durant la pandèmia ha provocat «una càrrega física i emocional que s’ha traduït en un augment de les baixes del col·lectiu». També critica que els professionals sanitaris vacunats que hagin estat contacte estret d’una persona positiva de covid-19 no hagin de fer l’aïllament.

El sindicat alerta que les visites de seguiment a col·legiades per problemes de salut mental i addiccions han augmentat un 56% el 2020 i lamenta que «en lloc de buscar alternatives a la denegació de vacances per la sisena onada, s’agafa la via fàcil».

També lamenta que el protocol de Salut no prevegi aïllament per als professionals sanitaris vacunats que hagin estat contacte estret, com sí que ho fa per a la resta de persones a partir d’aquest dijous. Amb tot, la Comissió de Salut va acordar aquest dimarts que no sigui necessària la quarantena entre els vacunats si bé marca que han de reduir l’activitat a l’essencial.

D’altra banda, des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) es dona suport a les mesures que ha anunciat el Govern de la Generalitat per fer front a l’augment de casos de covid-19 que s’està produint des de fa setmanes. «En onades anteriors s’ha demostrat que la limitació de les trobades de persones, la reducció de la mobilitat i el tancament de l’oci nocturn són mesures efectives per frenar els contagis», afirmen.

«Les mesures arriben tard»

També especifiquen que per tal que aquestes actuacions puguin ser efectives, «han d’anar acompanyades de l’administració de la tercera dosi de la vacuna a totes les franges d’edat i del seguiment de les mesures de protecció davant del virus per part de la població (limitació de les trobades amb altres persones, ús de mascareta, manteniment de la distància i desinfecció de mans)».

En qualsevol cas, creuen que les mesures que ha anunciat el Govern s’haurien d’haver pres abans. «El sistema de salut està en situació de col·lapse, els professionals de tots els sectors sanitaris estem esgotats després de dos anys de pandèmia», conclouen.